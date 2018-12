Ensenyament va posar com a condició per impulsar el cicle que tingués un taller

En la presentació, ahir, del taller del CFGM de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils van parlar l'alcalde, Valentí Junyent; Marta Codina, directora del Catà, on s'imparteix; Ramon Riba, empresari de Global Tèxtil Barcelona; Lluís Vàzquez, de Gest!, entitat promotora del projecte, i Laia Muns, directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, gestora del museu.

Tots quatre van fer discursos en els quals hi va haver molts agraïments d'uns als altres, alhora que van coincidir a insistir en les dificultats que van haver d'afrontar per tirar endavant el cicle, que ha requerit picar pedra durant quatre anys. «Ens ha costat Déu i ajuda», va comentar Junyent.

Riba va recordar que «la Direcció General d'Ensenyament, en les accions inicials per impartir el cicle, ens va exigir, entre altres coses, la posada en marxa d'un taller de pràctiques semblant al de l'Escola d'Enginyeria Tèxtil de Terrassa, on fossin representades totes les línies de fabricació del sector tèxtil». Va insistir que cal «formar alumnes competents per cobrir les necessitats que en aquest moments són una prioritat». En el mateix sentit, Codina va recordar que el cicle es va posar en marxa «per donar una resposta a una necessitat del territori» i va insistir en la importància que el món educatiu i empresarial vagin de la mà.

L'alcalde Junyent va celebrar l'aposta del Catà per «oficis i determinades activitats que tradicionalment havien tingut molta ocupació al nostre territori i la nostra ciutat i als quals ara ha calgut donar aquesta nova empenta». Va apuntar el lideratge de Manresa a escala estatal quant al sector de la cinteria i va destacar la «perseverança de molta gent» per fer possible el cicle del tèxtil.

Vàzquez, de Gest!, Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, que va rememorar la gestió del CFGM, va comentar que dotar-lo d'un taller de pràctiques «és l'últim pas per a la seva implantació definitiva» i el va definir com «un projecte d'èxit».

Per la seva banda, Muns va assegurar que «acollir el cicle formatiu ens sembla la millor manera de mantenir viu el nostre museu».