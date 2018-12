Un expert en innovació educativa serà el nou rector de la UVic-UCC

El doctor en Medicina i catedràtic de Farmacologia per la Universitat Pompeu Fabra, Josep-Eladi Baños, és el candidat a rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Ahir el patronat de la Fundació Universitària Balmes el va escollir entre els 3 candidats que hi havia. El pròxim 11 de desembre presentarà el seu programa de govern a la comunitat educativa en un claustre extraordinari. El claustre votarà i emetrà un informe no vinculant. El patronat, un cop vist el pronunciament de la comunitat, decidirà sobre el nomenament de Baños.

El nou rector agafarà el relleu de Joan Masnou, que va ser nomenat rector en funcions el juliol després que el candidat Oriol Amat renunciés a ser-ho per motius personals. Amat, al seu torn, havia de substituir Jordi Montaña, que el juliol va acabar el seu segon mandat com a màxim responsable acadèmic de la UVic-UCC.

La presidenta del patronat i alcaldessa de Vic, Anna Erra, va assegurar ahir que Baños té un «gran historial acadèmic» i expertesa en «recerca i docència, i una gran capacitat de gestió». Per a Erra, això «consolidarà el projecte d'universitat basat en la internacionalització, la docència, la recerca i el creixement territorial».

A la presentació del candidat també hi va ser present l'alcalde de Manresa, que va definir el pla de govern de Baños com a «complet i que atén totes les necessitats de governança de la UVic-UCC». Va assegurar que és un candidat a rector «engrescador que entén aquesta universitat amb personalitat pròpia».

Baños és un expert en l'àmbit de la innovació docent i està especialitzat en l'aplicació de models d'aprenentatge basat en problemes i en l'ús de les humanitats (cinema, literatura i sèries de televisió) en la docència. És autor o coautor de més de sis-centes publicacions, una setantena d'elles en l'àmbit de l'educació universitària. Ha rebut diversos premis a la qualitat docent.