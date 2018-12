«L'eclosió de la sida va ser una vivència dura i impactant»

Rafel Pérez rebrà un dels Premis a l'Excel·lència Professional que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona

L'aparició de la sida als anys 80 va ser una vivència «dura i impactant», recorda el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna d'Althaia, Rafel Pérez (Manresa, 1957). Va ser un dels primers metges a veure'n casos. Avui precisament se celebra el Dia Mundial Contra la Sida. Pérez rebrà dilluns un dels premis a l'excel·lència professional que cada any atorga el Col·legi de Metges de Barcelona. Durant anys va ser cap de servei de Medicina Interna primer al Centre Hospitalari i després de la fusió hospitalària a Althaia. Però finalment va optar per les infeccioses perquè «no podia fer bé una cosa i l'altre». Recorda que quan va començar l'especialització a l'Hospital del Mar de Barcelona es tractaven infecions que «afortunadament avui ja no es veuen» com el tifus o la brucel·losi.

N'han aparegut altres, de malalties infeccioses?

La sanitat ha anat superant les malalties infeccioses clàssiques com el tifus o la brucel·losi. Per les vacunes o l'evolució de la societat. N'han aparegut de noves com la infecció hospitalària. Per exemple, les de pròtesis. Abans no existia perquè no hi havia pròtesis. Però ara treballem en equip i sabem com ho hem d'abordar i prevenir. Ho fem infinitament millor que abans. També es controlen molt les infeccions quirúrgiques. Amb la immunodepressió tenim una tasca important a fer, i llavors hi ha les patologies importades per nouvinguts o viatgers que han canviat el panorama de les malalties infeccioses els últims anys. La grip també ha canviat molt. Ara la coneixem molt més.

Per què creu que rebrà un dels premis a l'excel·lència professional del Col·legi de Metges?

La veritat és que no ho sé. Estic agraït perquè em premiïn, però convençut que hi ha molts altres companys amb els mateixos mèrits o més que jo.

Quan es rep un guardó d'aquest tipus, es rebobina i es fa una mirada enrere?

Penses que ja tens un bagatge. Mires en perspectiva, cosa que normalment no fas.

Viure l'aparició de la sida forma part d'aquest bagatge. Va ser dur?

Va ser dur perquè els pacients agafaven unes infeccions disseminades, inversemblants, que no coneixíem ni havíem vist mai. Era un repte diagnòstic i a més a més teníem molts menys mitjans que ara. I, per altra banda, la patologia era greu, agafava gent jove i hi va haver una mortalitat molt elevada fins que l'any 96 va aparèixer el tractament antivíric d'alta eficàcia. Va ser un abans i un després. La malaltia, que no es cura, es va cronificar. Quin ha estat el fracàs, entre cometes? Que continuen havent-hi contagis. Imaginàvem que si teníem tothom identificat i tractat no n'hi hauria d'haver, perquè la gent que es tracta no ho encomana. Teníem el convenciment que de mica en mica hi hauria una remissió progressiva. Però no. Fa uns anys es va estabilitzar però els dos o tres últims hi ha hagut una corba creixent. Alguna cosa s'ha de fer perquè una malaltia que podríem erradicar avui en dia en canvi n'hi hagi casos nous.

Viu un bon moment la sanitat en general?

Està infradotada i infrapressupostada. Aquests últims anys ha tirat endavant per l'esforç dels professionals. Diuen que la medicina és vocacional. Això és cert i ha ajudat que es faci una sanitat de qualitat. Però cal dotar-la de més recursos. El que no entenc és com s'ha aguantat tant, francament. A la vaga de metges hi ha hagut molt protagonisme de la primària però als hospitals concertats també en fèiem però pràcticament no hi ha hagut visibilitat.

N'ha fet, de vaga?

Sí, n'he fet. Alguns dies he estat de serveis mínims.

Quin és actualment el gran repte de l'especialitat de malalties infeccioses?

Els gèrmens multiresistents. Amb la sobredosificació d'antibiòtics apareixen més bacteris multiresistents. Hem de prescriure millor, quan toca, i l'antibiòtic adequat. Estem demanant recursos perquè necessitem més tecnologia i més hores per poder-nos dedicar a això. Si no pressupostem millor i no es dota de més recursos a la sanitat, ens acabarà sorint tot molt més car. Si estalvies infeccions també estalvies un munt de diners.

Apareixeran malalties infeccioses noves ?

Sí. Segur. De tant en tant hi ha alertes sanitàries. Que si la grip aviària, l'Ébola o la febre de Crimea-Congo. Un munt. Diuen que hi haurà una nova epidèmia o pandèmia. L'únic que no sabem és quan i ni quin agent la causarà.

Creu que Manresa té un bon sistema sanitari?

Jo crec que ho hem fet bé. Ens falten sobretot més recursos. I des del punt de vista de l'hospital penso que Manresa també ho està fent bé. Ha apostat per la facultat de Medicina i tenim un hospital referent. És un actiu per la ciutat.