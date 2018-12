Perill, els arbres cauen

A Manresa cal anar alerta quan es camina sota els arbres. Les caigudes d'exemplars de grans dimensions a l'espai públic ja no són un fet aïllat sinó un problema, perquè el mes de novembre ja se n'han desplomat cinc, per sort sense provocar cap víctima.

Ahir, un gran pi del pati de Casa Caritat va caure en direcció al carrer Mossèn Jacint Verdaguer i bona part del brancatge va anar a espetegar al pas de vianants, per on, afortunadament, no passava ningú. La capçada de l'arbre va quedar a prop de l'entrada a la residència d'avis Mont Blanc. Hora i mitja el carrer tallat. No és el primer d'aquest mateix pati que cau. I són grossos. El 9 de novembre en va caure un sobre la pista d'atletisme del Congost. Dies abans n'havien desplomat dos a l'entorn de Sant Marc i un altre al passeig del Riu, on n'hi ha un altre de molt inclinat. Però és que al març n'havien caigut 3 en una sola nit (carrers del Guix, Ferrer Vidal i Renaixença), al gener, 1 a la Font i al juny, una gran branca al Passeig. Toca caminar mirant amunt.