Els operaris del tèxtil del futur ja reben la formació pràctica al Museu de la Tècnica

D'espai de magatzem del Museu de la Tècnica a taller per fer les pràctiques del cicle formatiu del tèxtil que imparteix l'institut Guillem Catà (el nom exacte és cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils). Ahir es va fer la presentació d'aquesta instal·lació cedida per la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, que els catorze alumnes que hi ha, per ara, al jove cicle entre primer i segon utilitzen des de final de setembre.

El taller, que comparteix espai amb el departament de restauració del museu i està al costat de l'exposició sobre la cinteria, té 120 m2 on hi ha la maquinària cedida per diverses empreses del Bages i d'altres punts de Catalunya representativa de totes les àrees tecnològiques involucrades en la producció d'articles tèxtils. Maquinària que els alumnes han desmuntat i netejat com a part del seu aprenentatge. A més a més, a les taules, ahir, s'hi podien veure algunes de les estampacions que havien fet.

En els parlaments, la directora del Guillem Catà, Marta Codina, va insistir especialment en totes les dificultats que va fer falta superar per tirar endavant el cicle. Quant al fet que de les 25 places disponibles per a primer i per a segon només n'hi hagi set d'ocupades per curs (de moment), va posar de relleu que hi ha un profund desconeixement de la situació del tèxtil a casa nostra perquè molta gent ho relaciona amb èpoques passades quan el cert és que les empreses que s'hi dediquen s'han posat al dia i que, en el cas de la Catalunya Central, com va recordar Ramon Riba, empresari de Global Tèxtil Barcelona, n'hi ha 112 del sector, que donen feina directa i indirecta a més de 3.000 empleats. 32 s'han ofert per acollir els alumnes del cicle per fer pràctiques, fet que suposa 47 places, i «totes han manifestat que si l'alumne és eficient ja no el deixaran marxar». Feina assegurada en un sector amb un gran potencial.