Roser Alegre encapçalarà la CUP a les municipals de Manresa

L'assemblea oberta de la CUP Manresa que es va celebrar aquest divendres al vespre va decidir que la llista electoral de les eleccions municipals de l'any vinent estigui encapçalada per Roser Alegre, llicenciada en Sociologia i Antropologia Social i Cultural, i que actualment treballa com a dinamitzadora de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera. Membre de l'Ateneu Popular la Sèquia, de la Colla Bastonera Manrússia Van del Pal, de la Cooperativa de Consum Responsable La Guixa i del Rugbi Femení Manresa.

A la mateixa assemblea, la formació va aprovar l'aposta per la creació d'«un espai de confluència de les esquerres transformadores de la ciutat». L'assemblea de la CUP va valorar «molt positivament» l'oportunitat de creació d'aquest espai, que ha de servir per «articular diversos col·lectius que actualment ja treballen amb els mateixos objectius: la transformació social, els feminismes, el dret a la ciutat i la recuperació de les sobiranies, entre d'altres». L'objectiu és «construir una alternativa política municipal amb un model de ciutat radicalment diferent» al de l'actual equip de govern.