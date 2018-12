La UBIC celebra 40 anys amb un homenatge al comerç local de Manresa

La Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa celebrarà aquest vespre el seu 40è aniversari amb un acte oficial que vol ser un homenatge a les dones i homes que «cada dia aixequen la persiana del seu establiment», va explicar ahir la presidenta de l'entitat, Tània Infante.

Ella mateixa i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la directora dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, i Sílvia Cubo, presidenta de l'Associació de Joves Empresaris de la Catalunya Central (Aijec) intervindran a l'acte, que es durà a terme a partir de 2/4 de 9 del vespre a l'auditori de la Plana de l'Om.

Han estat convidats els 260 socis de la UBIC i tots els expresidents. La UBIC, al llarg de la seva història, ha tingut dotze presidents, dels quals només una dona, l'actual responsable Tània Infante.

La presidenta de la UBIC va explicar ahir en roda de premsa que «tenim ganes de trobar-nos per celebrar que el que va començar fa 40 anys cada dia té més sentit».

Segons Infante, l'acte servirà per fer una mirada nostàlgica cap al passat «però també per impulsar-nos cap al futur». I va afegir que «avançar junts és bo pel comerç i per la ciutat».

Infante va fer una crida a analitzar amb realisme la situació del comerç a Manresa i a saber-la interpretar en un context global. Va recordar que Manresa, amb mil quatre-cents establiments comercials, té una mitjana per càpita superior a la del conjunt de Catalu-nya i «si existeix és perquè hi ha demanda i volum de negoci».

Com a reptes de futur va marcar «acompanyar els associats en el salt endavant en la integració de les noves tecnologies, accedir i interpretar millor la informació que pot guiar l'adaptació al canvi i ser més versàtils» per aprofitar les oportunitats que es presenten.