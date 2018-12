El comerç manresà es reivindica en el 40è aniversari de la UBIC

L'acte de commemoració dels 40 anys de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) va servir per reivindicar la tasca diària de totes les persones que es dediquen al sector comercial a la ciutat. L'Auditori de la Plana de l'Om va acollir ahir al vespre l'acte del 40è aniversari. Abans dels parlaments, es va donar a la benvinguda, amb una copa de cava, als associats que no es van voler perdre els actes per celebrar l'efemèride.

L'alcalde, Valentí Junyent; el regidor de Comerç i Mercats, i Indústria, Jaume Arnau; la directora dels Serveis Territorials d'Empresa, Bàrbara Minoves, i Sílvia Cubo, presidenta de l'Associació Joves Empresaris de la Catalunya Central (Aijec), també van ser presents a l'acte. La presidenta de la UBIC, Tània Infante, va fer un repàs, en el seu discurs, als orígens i a l'evolució de l'entitat comercial. Però també va incidir en la tasca diària dels comerciants i l'esforç per mantenir obert cada dia el negoci, i la necessitat de cohesió en el sector comercial per avançar. Infante és la primera presidenta de l'entitat després que l'hagin liderat 11 homes.