«Sense química no hi ha vida»

El sallentí, que va cursar l'Enginyeria Química a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), treballa en una de les grans multinacionals del sector. Ho fa com a responsable de Laboratori i del departament de Producció de Mescles

Lluís Argelaguet Pont (Sallent, 1973) es va graduar en Enginyeria Química a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) el 1997. Establert a Sant Vicenç, d'ençà aleshores treballa a McBride, empresa líder a Europa en producció i distribució de productes de neteja.



Ha estat sempre interessat en els productes de neteja?

La veritat és que no. De més jove em veia més treballant en temes mediambientals, com pot ser en les depuradores. Però la meva primera oferta seriosa va ser d'aquest sector, i no hi vaig pensar dues vegades. McBride em va donar la primera gran oportunitat

Què és McBride?

És una multinacional líder a Europa en la venda i la distribució de productes de neteja. Treballem per encàrrec per a marques com Eroski, Carrefour i Aldi dissenyant els productes que ells necessiten. Normalment, els l'oferim nosaltres si hi detectem una necessitat específica.

Canvia la visió d'aquests productes un cop s'és dins el seu món laboral?

Oi tant! Ara ho miro tot des d'una òptica diferent. Quan vaig a comprar-ne llegeixo les etiquetes, perquè és allà on hi ha les diferències entre els productes. Les marques fan servir l'olor o el color del producte per diferenciar-lo, però el veritable canvi el trobem allà.

La gent no tendeix a llegir les etiquetes dels productes de neteja, per què?

Aquí, els productes de neteja són realment desconeguts entre el públic. No hi ha interès per part de la gent a l'hora de conèixer més coses o d'aprofundir en el tema. Hi ha molta legislació, tant europea com espanyola, sobre com fer servir aquests productes. És un tema cultural, perquè hi ha altres països on la gent sí que es preocupa més de si està utilitzant el producte correctament.

Si la gent sabés tota la feina que hi ha darrere de cada producte... molta, oi?

Moltíssima. I molt diversa. És un procés productiu molt llarg i amb molta gent implicada. En primer lloc, hi ha un grup de persones que es dediquen a estudiar el mercat, a detectar les necessitats del client per després poder dissenyar un bon producte. Després, un grup de persones es dedica a produir-lo al departament de mixing i, finalment, s'envasen seguint la normativa establerta.

Com els proven, els seus productes?

Un cop en tenim una mostra, el posem a prova. A McBride tenim uns laboratoris molt ben equipats tècnicament, amb una sèrie d'aparells que ens ajuden a simular i a provar els nostres productes. Allà veiem la seva eficàcia. Un cop fet, es realitza un test en uns laboratoris que no són de McBride, on les empreses els proven i decideixen quins són els que millor s'escauen al que busquen.

Actualment, és el cap del departament de Laboratori i del departament de Producció de Mescles. Li agrada?

Sí. A més, he tingut la sort d'haver fet diferents funcions dins l'empresa i això és bo, m'ha ajudat molt. Les meves responsabilitats són gestionar el departament on fabriquem les mescles: gestió del planning, del personal, inversions, eficiències. També soc el responsable del laboratori de control de qualitat on realitzem totes les anàlisis per verificar que les matèries primeres, mescles, productes envasats i envasos fabricats es troben dins els paràmetres correctes de qualitat.

La majoria de gent té la imatge del químic com algú solitari.

Sí, i no ho som gens (riu). És veritat que la gent ha construït aquesta imatge, però la realitat és que es requereix molt treball en equip, molta comunicació. El món empresarial t'exigeix això, i les universitats cada cop en són més conscients.

Va estudiar a la UPC de Manresa, quin record en té?

Molt bo. Han canviat molt les coses, d'ençà que em vaig graduar, però la UPC és una universitat de primer nivell. Jo tenia clar que volia estudiar alguna cosa relacionada amb la química i, tenint la UPC al costat de casa, no m'hi vaig pensar. Tenim una gran universitat al costat de casa i a vegades no en som conscients.

Creu que cal reivindicar-la més?

Totalment. És necessari. La car-rera d'Enginyeria Química impartida a la UPC em va ajudar, i molt, a l'hora d'entrar en el món laboral. És cert que cada empresa és un món, però la base amb què vaig sortir va ser molt àmplia.

Tampoc no som conscients de la rellevància de la química en les nostres vides.

Exacte. Sense química no hi ha vida. Qualsevol cosa relacionada amb el nostre dia a dia hi té relació, des del suc que comprem al súper fins al bany que ens fem a la piscina a l'estiu. La gent només es queda en què aquell suc és natural, tot i ser envasat. No és conscient què hi ha darrere, tota la química que porta.

Què recomanaria a algú a l'hora d'anar a comprar un producte de neteja?

Li recomanaria que no malgastés. Abans, estava de moda comprar bidons de detergent molt grans, on hi havia molt producte. El problema és que es genera molt plàstic i per això cada vegada més els envasos es van compactant a formats més petits. És important que la gent siguem més curosos amb les mesures a l'hora de posar un detergent. Aquí som de la mentalitat que com més, millor.