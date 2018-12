Manresa guanya 80 places per aparcar gratuïtes a l'entrada per l'avinguda Universitària

Avui dilluns ha entrat en funcionament un nou aparcament dissuasiu a l'entrada a Manresa per l'avinguda universitària. Està situat entre el carrer de Puigmal i l'escola Les Bases i disposa de 80 places. L'adequació del pàrquing ha inclòs dotar el vial d'un tros de vorera que no hi havia. A més a més, s'han millorat els accesos a l'escola Les Bases, amb un mínim enjardinament inclòs que s'ha fet mirant més els aspectes pràctics -que l'aigua no pugui eixir, mitjançant elevacions al perímetre-, que els estètics.

Les obres han costat 70.000 euros (55.000 la part de l'aparcament i 15.000 la dels accessos).



El proper, a la plaça Catalunya

L'acalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i el de mobilitat, Jordi Serracanta, acompanyats per la tècnica Queralt Torras, han fet una visita a les obres acabades, aquest mati de dilluns. Serracanta ho ha aprofitat per anunciar que han tancat l'acord amb el propietari del solar que hi ha a tocar de l'avinguda de Tudela, al barri de la plaça Catalunya, per convertir-lo en un altre aparcament dissuasiu, acord que ara s'ha clos i que ja va avançar aquest diari quan se'n va parlar per primera vegada . El regidor ha explicat que ara cal contractar l'execució de les obres, per a les quals ja hi ha contemplat un pressupost.

Han destacat del nou aparcament gratuït al carrer de Puigmal el fet que dona servei a una zona amb molta demanda, pel fet que és on hi ha tots els equipaments universitaris de Manresa. Alhora, tant l'alcalde com Serracanta han posat l'accent en el fet que a tocar hi ha la parada del bus de la L3 (La Mion) que passa cada mitja hora i que arriba fins al carrer d'Àngel Guimerà, en ple centre de Manresa.