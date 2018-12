Els llums de Nadal arriben més lluny a Manresa

Per als veïns i comerciants de la plaça Gispert i el carrer Vilanova, la il·luminació nadalenca que han estrenat per primera vegada no serveix només per ambientar aquest sector del Barri Antic i fomentar les compres als comerços. Per a ells, té un significat especial. En altres punts de Manresa i en carrers més cèntrics del mateix barri, la col·locació dels llums de Nadal és una iniciativa rutinària anual dels botiguers per donar la benvinguda a les festes, però a la Gispert i al carrer Vilanova és una manera d'integrar-se a aquella part de la ciutat que se sent orgullosa de si mateixa i es mostra als altres.

Aquest sector de la ciutat ha encès per primera vegada els llums de Nadal juntament amb el carrer Carrió –on Elèctrica Garriga s'ha encarregat de la instal·lació–, i feia quatre anys que els comerciants no en col·locaven. «És com començar a viure en la Manresa oficial i que queda oculta i ningú se'n recorda», explica Mari Carmen Lujua, una de les veïnes que està al capdavant de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Gispert i Rodalies. Hi ha un total de vuit decoracions lluminoses que pengen a la plaça i al llarg del carrer Vilanova, i que per tant connecten amb tota la il·luminació d'àrees tradicionalment més comercials, i on cada any en col·loquen, com la Plana de l'Om i el carrer del Born.

Iniciatives petites com la col·locació de la il·luminació nadalenca són aplaudides i considerades un autèntic esdeveniment per als responsables de l'associació, que intenten combatre el mal ambient que s'hi arrossega des de fa anys per culpa d'un grup de persones que habitualment va a la plaça a ingerir alcohol i provoquen aldarulls. Una imatge negativa que combaten amb l'organització de propostes culturals a l'aire lliure.

«Els veïns i els comerciants estem molt contents i tothom ha respost bé a la idea d'instal·lar aquest any els llum», afegeix Lujua. Un total de 16 comerços i l'associació han sufragat els costos de col·locació, que han ascendit a 1.700 euros. A part, l'Ajuntament ha donat una subvenció de més de 700 euros a l'entitat, tal com fa amb totes les associacions de la ciutat que posen il·luminació nadalenca als carrers.

En el marc de la campanya nadalenca, l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Gispert i Rodalies ha aconseguit, també per primera vegada, que els comerciants de la Gispert i el carrer Vilanova venguin conjuntament loteria de Nadal i, a més, està preparant una cantada, que oferirà la Coral InCORdis, dirigida per Josep Maria Vilà. La cita musical és el 15 de desembre a dos quarts de 7 de la tarda i, a més, hi haurà un xocolatada popular.



Llums al carrer Carrió

Manresa està més il·luminada que mai per la campanya nadalenca d'enguany. A part dels espais del Barri Antic que aquest any han estrenat llums de Nadal, s'hi afegeix el carrer Carrió, on els comerciants han decidit col·locar-ne durant la campanya de les festes després de quatre anys sense fer-ho. Amb la iniciativa, aquest emplaçament de la capital del Bages també queda connectat, quant a il·luminació, a l'àrea més comercial de la ciutat, el Guimerà i el Passeig.

A part, s'han cobert de leds els arbres de la rotonda de la Bonavista per primera vegada. Els llums de Nadal en aquests emplaçaments són un pas més de la millora quantitativa d'aquest any de la il·luminació nadalenca a la ciutat, que ha passat d'un milió a tenir-ne més de 3,5 milions. Un increment que ve donat, sobretot, per la innovadora tipologia de llums en diferents punts, com el cub de Crist rei, els arbres del Passeig i les formes lumíniques tridimensionals del carrer Barcelona.