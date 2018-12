Troben dos boletaires que s'havien perdut a Sant Jaume de Frontanyà

Els Bombers van trobar ahir al matí, sans i estalvis, dos boletaires que s'havien perdut dissabte a Sant Jaume de Frontanyà. Els Bombers van rebre l'avís poc abans de 2/4 d'11 de la nit que no localitzaven dos boletaires, de 38 i 43 anys i veïns de Castellgalí i Martorelles, que havien anat a buscar bolets als entorns de Sant Jaume de Frontanyà.

Els dos homes es van desplaçar a aquest municipi del Berguedà dissabte a la tarda, pels vols de les 4, i no se'n va saber res més. El punt de partida de la recerca va ser al lloc on havien deixat aparcat el cotxe, a les proximitats de la car-retera BV-4656, però la recerca a la nit i a la matinada no va donar cap fruit. Fins al municipi berguedà s'hi van desplaçat sis dotacions dels Bombers i en la recerca s'hi va afegir un voluntari que coneixia la zona. Finalment, van ser localitzats a 2/4 de 9 del matí en una àrea propera al santuari de la Mare de Déu dels Oms.