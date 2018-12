Denuncien el mal estat de l´accés al pavelló del Pujolet

L'accés al pavelló municipal del Pujolet, al barri manresà de la plaça Catalunya, presenta un aspecte lamentable, tal com mostren les fotografies.

Veïns del sector afirmen que «fa fàstic» i asseguren que des de fa mesos hi ha runa de la paret escampada per terra amb unes tanques de manteniment de l'Ajuntament tombades. També es pot veure un mullader al terra que no només són deposicions dels animals sinó que, freqüentment, són orins dels humans amb la corresponent pudor. Tot plegat fa que l'accés al pavelló des del carrer Lleida no és que no sigui atractiu sinó que resulta dissuasiu.

Cal recordar que el petit parc que hi ha al costat del pavelló per la banda del carrer Sant Fruitós també es troba en mal estat amb la paret que l'envolta plena de pintades i amb la pintura aixecada, excrements i uns bancs revellits.