Desplacen el mur d'un edifici en construcció al Remei de Dalt

A partir d'aquest dimarts i fins divendres es faran treballs de desplaçament del mur de protecció d'obres de l'edifici en construcció que hi ha al carrer Remei de Dalt número 26, al sector Vic-Remei de Manresa.

Els treballs consisteixen concretament en la demolició del mur de protecció d'obra que actualment ocupa una part de la via pública. S'arranjarà, també, el paviment fins a l'alineació de la nova edificació. Amb motiu d'aquests treballs hi haurà ocupació de via pública, però es mantindrà el trànsit de vehicles i de vianants.

També fins divendres la instal·lació d'una grua de construcció al carrer Flor de Lis, es tallarà aquest carrer entre Mossèn Serapi Farré i el carrer Major, entre les 9 del matí i les 6 de la tarda.