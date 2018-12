L'Ajuntament ha adequat en 11 anys més de 700 places per aparcar de franc a Manresa

En 11 anys, l'Ajuntament ha habilitat cinc aparcaments gratuïts. El darrer, al capdavall de l'avinguda Universitària, va entrar ahir al matí en funcionament. En total, entre tots, inclouen 713 places. Es tracta d'espais pensats per deixar-hi el vehicle i desplaçar-se al centre de la ciutat amb transport urbà (per això es coneixen com a aparcaments dissuasius).

A l'aparcament que es va estrenar ahir, que els cotxes no van trigar a ocupar i que és entre el carrer del Puigmal i l'escola Les Bases, se n'hi afegirà en un termini de temps relativament curt un altre a tocar de l'avinguda de Tudela, al barri de Saldes-Plaça Catalunya. L'acord per convertir el solar que hi ha ara en un aparcament ja està lligat amb el propietari del terreny i té una partida del pressupost reservada, va explicar el regidor de Mobilitat, Jordi Serracanta, que va dir que només cal contractar les obres. En concret, es tracta del terreny a la confluència de l'avinguda Tudela amb el camí de la Gravera. Regió7 ja va avançar la intenció de l'Ajuntament de convertir-lo en un aparcament gratuït (vegeu edició del 11 de setembre).

L'alcalde, Valentí Junyent; Marc Aloy, regidor d'Urbanisme, i Serracanta van fer al matí la presentació del nou aparcament dissuasiu a l'accés a Manresa per la C-25, que s'afegeix als quatre que ja funcionen i que s'han anat adequant des del 2007: el del carrer de Santa Joaquima (247 places), el de Prat de la Riba (210 places), el de la Renfe prop del pont de Sant Francesc (76 places; funciona fa anys però no va ser fins al 2017 que es va asfaltar) i els que hi ha a tocar del Nou Estadi (100 places, que aquest any s'han adequat, per fi).

Tant Junyent com Serracanta van assenyalar que el nou aparcament dissuasiu, que disposa de 80 places –les mateixes que és previst que tingui el de la plaça Catalunya– té a tocar la parada del bus urbà L3 (Mion), que passa cada mitja hora i que arriba fins al carrer d'Àngel Guimerà.



70.000 euros en total



L'actuació s'ha fet les darreres setmanes, ha afectat una superfície de 2.558, 70 m2 i ha tingut un cost de 54.989,82 euros. L'entrada i sortida a l'aparcament es fa per un gual de vehicles ja existent. També ha inclòs completar la vorera del carrer de Puigmal i col·locar entre aquesta i el pàrquing una vorada de jardí. Paral·lelament, han finalitzat els treballs d'adequació dels accessos a l'escola Les Bases, situada al costat del nou aparcament gratuït. En aquest cas, s'ha fet una vorera per connectar el carrer de Callús amb l'avinguda Universitària i s'ha pavimentat l'accés a l'escola des del pas de vianants que hi ha a la cruïlla del carrer de Puigmal amb l'avinguda Universitària, on també s'ha fet el gual de vianants corresponent.

S'ha construït un embornal per assegurar el desguàs de les aigües de pluja del sector i s'ha resituat el suport de la línia de baixa tensió. Tant el paviment de la nova vorera com el de l'accés a l'escola s'han executat amb formigó armat rentat a l'àcid sobre una base de tot-u. En aquest cas, el pressupost ha estat de 15.218,32 euros.



Uns espais enjardinats lletjos



Davant l'escola s'han adequat un parell d'espais d'enjardinament d'estètica més que dubtosa. Aloy va comentar que «hi ha un punt fons, de manera que tota l'aigua queda on hi ha la flor» i que «s'ha intentat urbanitzar el mínim, deixant la terra natural». S'hi ha plantat hidrosembra».

Junyent va destacar que les obres «endrecen una entrada a la ciutat», «amb la possibilitat de deixar el cotxe i anar cap al centre» i «que els pares i mares, quan venen a buscar els fills, tenen definit l'espai de càrrega i descàrrega».

Un objectiu del Pla de Mobilitat



Serracanta va posar en relleu la situació del pàrquing, a tocar d'una de les rondes i de la C-25. «La gent de fora pot aparcar aquí i utilitzar el transport públic per accedir al centre de la ciutat amb la Línia 3; cada 30 minuts hi ha un bus que ens permet arribar al centre». Va afegir que l'objectiu, «tal com ens deia el Pla de Mobilitat, és anar implementant aparcaments dissuasius». Va admetre que «hi ha zones de la ciutat que necessiten bosses d'aparcament dins els barris». En aquest punt va avançar que «fa uns dies hem arribat a un acord amb un solar privat a la plaça Catalunya per, d'aquí a unes setmanes, començar les obres. Estem parlant d'unes 80 places». Per a Serracanta crear aquests espais va lligat amb tirar endavant en el proper Pla de Mobilitat «mesures més agosarades respecte a la mobilitat i el transport públic».

El regidor d'Urbanisme també va remarcar que «el projecte ha tingut una especial cura a l'hora de resoldre els problemes de mobilitat de les persones».