Manresa instal·larà dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics als Trullols

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha adjudicat a l'Ajuntament de Manresa els dos punts de recàrrega ràpida per a vehicle elèctric que va demanar en la convocatòria del Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC) de l'ICAEN, que desenvo lupa la infraestructura de recàrrega d'acord amb l'Estratègia d'Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya (IVECAT), elaborada per la Generalitat. Un cop aprovada aquesta adjudicació, es preveu que properament esdevingui definitiva.

Aquests punts de càrrega s'instal·laran als Trullols, i tindran una potència de 50 Kw cadascun. Amb aquesta potència es pot carregar completament un vehicle amb bateria de 33 Kw (que permet una autonomia d'uns 300 Km aproximadament) en només 40 minuts. Això permet que els vehicles en trànsit puguin aturar-se als trullols a recarregar el vehicle mentre dinen o aprofiten per a comprar.

Manresa ha fet valer la seva posició central, a tocar de grans eixos de comunicació (C-16, eix transversal, C-15...) per a aconseguir la màxima puntuació d'entre les candidatures presentades, entre les que només 14 han aconseguit punts de recàrrega de les 58 que es van presentar.

La presència de punts de càrrega ràpida ha d'ajudar a impulsar la demanda de vehicles elèctrics, perquè l'electromobilitat sigui una opció a igualtat de condicions, sense que l'autonomia suposi una barrera. Aquesta demanda ja s'està incrementant exponencialment, i es preveu un augment molt important en els propers anys, degut als increments d'autonomia i els preus més assequibles que estan assolint.

Amb aquests punts, l'Ajuntament de Manresa amplia l'oferta de punts de càrrega públics, ja que aquests s'afegeixen al que ja existeix al costat de la UPC, que és de 22 Kw, i continua desenvolupant el programa per afavorir els mitjans de transport més sostenibles, que inclou l'aposta per l'ús del vehicle elèctric.