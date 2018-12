Els metges premien dos facultatius de Manresa i el servei d'Oncologia d'Althaia

Dos metges de Manresa i el Servei d'Oncologia d'Althaia van rebre ahir el Premi a l'Excel·lència Professional que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona en un acte que es va celebrar a l'auditori AXA de Barcelona. Es tracta d'un reconeixement a una trajectòria basada en el compromís, la integritat i l'excel·lència. En el cas de Manresa els guardons van ser per al cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna d'Althaia, Rafel Pérez; i per a l'especialista en Medicina Familiar i Comunitària que exerceix al CAP Sagrada Família, Isabel Roig. El Servei d'Oncologia, que encapçala Montserrat Domènech, va rebre el guardó per reconèixer el lideratge i l'excel·lència dels metges que treballen en equip.

Enguany el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha premiat 51 professionals. Es tracta d'uns guardons que es concedeixen anualment des del 2004 a criteri de jurats constituïts per metges i metgesses de reconegut prestigi. Segons el CoMB, es tracta del «reconeixement de la professió mèdica als professionals i equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar d'exercici de màxima qualitat i per l'enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic».

Rafel Pérez és especialista en Medicina Interna i, dins d'aquest àmbit, en malalties infeccioses. Després d'exercir a Barcelona, on va fer l'especialitat, es va incorporar al Centre Hospitalari de Manresa. Va exercir de cap del Servei de Medicina Interna. També a la Fundació Althaia després de la fusió hospitalària, fins que ho va deixar.

Precisament les malalties infeccioses van tenir ahir un protagonisme destacat al lliurament dels premis. Oriol Mitjà, metge investigador, va pronunciar la conferència «Lluitant contra les malalties tropicals desateses mitjançant la recerca: l'exemple del pian».

Isabel Roig és especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en drogodependències, exerceix a l'Equip d'Atenció Primària de la Sagrada Família. El 2015 va rebre el premi Metge Bagenc que atorga la delegació al Bages del Col·legi de Metges, i més recentment un treball de recerca seu sobre diabetis i disfunció erèctil li va valdre un premi al 25è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina General i Familiar que es va celebrar aquest estiu a València.

Finalment, el CoMB va distingir quatre equips professionals. Entre ells el Servei d'Oncologia de la Fundació Althaia de Manresa. Va recollir el guardó la cap de la unitat, Montserrat Domènech, que anava acompanyada per part del seu equip. Aquest any s'han posat en funcionament les noves instal·lacions de l'hospital de dia.