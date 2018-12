Neix a Manresa la campanya Manresa Rebel pel comerç just i contra la desigualtat

L'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb la Casa per la Solidaritat i la pau Flors Sirera i el Consell Municipal de Solidaritat han organitzat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la campanya Manresa Rebel amb tot un seguit d'actes que tenen l'objectiu de plantejar a la ciutadania si és possible canviar el món des de Manresa. Aquesta acció es porta a terme en el marc del Dia Internacional dels Drets Humans, que se celebra el 10 de desembre arreu del món.

Manresa Rebel és una campanya que combina activitats reflexives amb propostes d'acció que es porten a terme des de la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa. Té l'objectiu d'impulsar i potenciar el comerç just com a una forma de cooperació compromesa amb les causes de desigualtat. Precisament, la capital del Bages compta amb el Cafè Manresa, un producte que reuneix tots els valors que es volen transmetre amb aquesta campanya; ecologia, cooperativisme, i condicions laborals dignes i de qualitat. El Cafè Manresa es pot trobar a la botiga de Comerç Just (C/ Urgell, 14), a Mengem Bages, i a la Fira de Santa Llúcia.

La presentació del cicle d'actes de la campanya Manresa Rebel s'ha realitzat aquest matí, a la botiga de Comerç Just, amb la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària; la representant de l'ONG YAMUNA, Glòria Pérez; i la representant de l'Associació Josep M. Conill pel comerç just i responsable, Montse Mira. Totes dues entitats tenen presència al Consell Municipal de Solidaritat. També hi assistit la dinamitzadora de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, Roser Alegre.

En la presentació, la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolaria, ha afirmat que "la cooperació i la solidaritat es pot fer des de casa perquè amb petits detalls i accions es pot treballar per defensar els drets humans de la societat, com per exemple comprar el Cafè Manresa de la botiga de Comerç Just", i que "Manresa Rebel" és una campanya que combina activitats reflexives amb propostes d'acció". Les activitats que es portaran a terme són les següents.

- Dilluns 10 de desembre, a les 7 de la tarda, a la Casa Lluvià

Xerrada "Sabem educar per a la no-violència al segle XXI?", a càrrec del director de la Fundació per la Pau, Jordi Armadans; i de la pedagoga i escriptora Eva Bach. La idea d'aquest acte és donar eines per repensar de quina manera s'educa i es transmeten valors per tal de què els drets humans no siguin només estètica o bones intencions.

- Dimarts 11 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Cultural el Casino

Taula rodona "Passem a l'acció: propostes de la de la banca ètica". Aquesta activitat pretén ser una eina molt important per al desarmament i proposa una acció molt accessible per a l'àmbit personal i familiar: la banca ètica. En paraules de la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolaria, aquesta taula rodona "és per sensibilitzar i explicar que hi ha bancs que es mouen pels diners i el tràfic d'armes i d'altres que busquen un negoci net i la creació d'un mercat més ètic".

- Dimecres 12 de desembre, a les 7 de la tarda, a l'Espai Plana de l'Om

Es projectarà el documental "Els oblidats dels oblidats", que explica la crua realitat de les persones que tenen una malaltia mental a molts països africans i que no reben cap mena de tractament mèdic". L'acte es complementarà amb un cinefòrum que comptarà amb la participació del testimoni d'Aima, Moianès Solidari i l'Associació Era.

D'altra banda, pel que fa a les exposicions, l'explicació ha anat a càrrec de Glòria Pérez, representant de l'ONG YAMUNA. S'han programat tres exposicions:

- Exposició "Món-tanca", que es podrà veure del 5 al 20 de desembre a Crist Rei.

L'exposició tracta dels estigmes socials i les limitacions a una vida digna de diversos col·lectius, que vol ser "un punt de connexió entre l'art i la política". Està formada per fotos de gran format que té l'objectiu de fer-nos plantejar si volem un món ple de tanques i barreres i si és factible un model de societat amable, acollidora i pacífica.

"Món-tanca" està cedida per l'Institut Català Internacional per la Pau".

- Exposició "Dones refugiades de Palestina: 7 dècades de resistència i dignitat", que es podrà veure del 7 al 14 de desembre al Pati del Kursaal.

L'exposició mostra un recorregut pels 70 anys de refugi de la població refugiada de Palestina (zones de Cisjordània i franja de Gaza), Síria, el Líban i Jordània; obtenint un testimoni de dignitat a través de cada imatge. D'altra banda, també inclou activitats adreçades a instituts per acompanyar els joves a reflexionar sobre els processos que provoquen els moviments de població forçats i l'impacte que tenen en la vida de les persones.

"Dones refugiades de Palestina: 7 dècades de resistència i dignitat" ha estat elaborada a través d'una selecció de fotografies de l'arxiu de la UNRWA Catalunya.

- Exposició "Ni nord ni sud, treballant per la justícia", que es podrà veure del 10 al 20 de desembre al Passeig Pere III.

L'exposició concreta quatre grups de causes que provoquen desequilibri i injustícia i, al costat de cada imatge, s'exposaran una sèrie d'alternatives per ajudar a contribuir a solucionar aquell repte il·lustrat. Està previst que sigui una exposició itinerant i al llarg del 2019 es pugui presentar a diferents centres educatius de la ciutat. Coincidint amb la presentació, el dilluns 10 de desembre a la tarda, es repartiran punts de llibre creats des del Consell Municipal de Solidaritat.

"Ni nord ni sud, treballant per la justícia" ha estat creada fruit del treball compartit i participatiu del Consell Municipal de Solidaritat.

Presència a la Fira de Santa Llúcia

Coincidint amb la Fira de Santa Llúcia, la campanya "Manresa Rebel" també pretén mostrar aspectes propis d'un Nadal proper amb la família i amics, amb el regal de temps i creativitat com a característiques principals. Per aquest motiu, s'han programat els següents actes.

- Tast de Cafè Manresa i taller de nadales a la parada del Consell Municipal de Solidaritat. Es farà el dissabte 15 i diumenge 16 de desembre, de les 11 del matí a la 1 del migdia, i de 5 a 7 de la tarda, a la plaça Major.

- "Els regals de l'Aura, el Nadal que ens daura", dinamització infantil a càrrec de la Corneta Riallera. Es farà el dissabte 15, a les 6 de la tarda a la plaça Major. Al acabar l'acte hi haurà xocolatada de Comerç Just.

Amb aquest conjunt d'actes, l'organització confia crear espais de reflexió i remoure consciències poder modificar aspectes concrets que impacten globalment. Tant la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolaria, com la representant de l'ONG YAMUNA, Glòria Pérez, han defensat que "els drets humans són els mateixos sigui quin sigui el lloc on hagis nascut".

La commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans s'emmarca en un treball de continuïtat que l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de Solidaritat realitza des de fa més de 20 anys denunciant la vulneració de drets humans i donant visibilitat al patiment de tantes persones que no tenen una vida digna arreu del món, i convidant a la ciutadania a implicar-se en la construcció d'alternatives per al canvi.