Primàries Manresa constitueix els equips de treball

Primàries Manresa ha dut a terme la seva assemblea constituent oberta a tots els manresans que s'han apuntat fins ara al registre de votants amb la participació d'una cinquantena de voluntaris.

L'acte va tenir lloc a l'Espai Montepio i va iniciar-se amb una exposició del projecte que ja supera els 36.000 electors al conjunt de Catalunya i s'acosta als 350 a Manresa. A més es van escollir els principals responsables de les comissions de treball per tal d'organitzar amb èxit unes primàries obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que podran triar els candidats a alcalde o alcaldessa i a regidors i regidores, i també presentar-se per ser elegits i elegides com a tals.

Arnau Padró, membre del grup promotor va començar l'acte recordant que hi ha milers de votants independentistes que es queden a casa en les eleccions municipals i que Primàries pot engrescar-los perquè vagin a votar i es tornin a mobilitzar. Després

Fina Casals, coportaveu del grup promotor, va explicar la feina feta per difondre el projecte entre les manresanes i els manresans fins ara, interpel·lant al públic per apuntar-se als equips de treball. Des del dilluns 3 de desembre els equips de treball ja estan en funcionament i resten oberts a la participació de qualsevol persona que hi vulgui formar-ne part.

Totes les garanties

L'objectiu és que les primàries tinguin totes les garanties democràtiques i que el conjunt de Manresa estigui informat d'aquesta oportunitat de votar i ordenar els noms, i les propostes electorals que s'hi vehiculen. També de la llista electoral independentista municipal que sorgirà d'aquestes eleccions prèvies a les eleccions municipals. A continuació, Marc Olivé va explicar els elements tècnics oberts a les esmenes i participació de tothom.

Preguntes i respostes

En finalitzar l'acte, es van realitzar diverses preguntes al grup promotor: Si finalment ni ERC, ni Junts per Manresa (marca electoral del PDeCAT a les municipals) ni la CUP s'ha adherit a aquest procés, això atomitzarà el vot amb una quarta candidatura independentista? Us heu posat en contacte amb La Crida? El reglament nacional per garantir un bon funcionament de les primàries on el podem buscar per fer-hi esmenes?

Arnau Padró i Joan Gil van contestar a totes aquestes qüestions: "Nosaltres també interpel·lem el vot a aquells que estan farts dels enganys dels partits polítics tradicionals independentistes i que es podrien quedar a casa, i que de fet amb les estadístiques hem demostrat que no voten a les eleccions locals". "La Crida encara no s'ha constituït al país i no hi ha cap grup motor a la ciutat amb el qual parlar, en tot cas fem una crida a la gent de La Crida a presentar-se a les primàries".

El següent pas serà el debat i aprovació del reglament de les primàries. Aquest s'enviarà a tots els electors aquesta setmana i s'obrirà el període d'esmenes per tal de decidir quin format tenen les primàries. El debat conclourà el dissabte 15 de desembre en una nova assemblea de Primàries Manresa oberta a tots els electors registrats.