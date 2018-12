Nadal a Manresa: totes les activitats que es fan per festes a la ciutat

El Pessebre Vivent del Pont Llarg guanya adeptes any rere any

El Pessebre Vivent del Pont Llarg guanya adeptes any rere any Arxiu/Mireia Arso

Els carrers il·luminats, els avets, els Santa Claus trepadors i les filigranes urbanes donen el tret de sortida al Nadal, l'època de l'any més entranyable i tradicional i com ja és habitual Manresa es prepara per oferir un potent programa d'activitats que, avui al migdia, han presentat en roda de premsa la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, acompanyada de representants de les diferents entitats, institucions culturals, associacions de veïns i comerciants, que ofereixen múltiples opcions d'oci, esbarjo i cultura adreçades a tot tipus de públic.

Albert Tulleuda de Fira de Manresa, Roser Alegre de Casa Flors Sirera, Josep Mollar de l'Associació Teatral el Teló, Àngels Serentill del Pessebre Vivent del Pont Llarg, Francesc Villegas del Grup Pessebrístic de Manresa, Neus Capdevila de la Biblioteca de l'Ateneu Les Bases, Alba Llobet del Centre de Normalització Lingüística, Josep Maria Soler dels Carlins, Imma Torrecillas de l'Agrupació Cultural del Bages, Joaquim Vert de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants, i Meritxell Prat de Ludoteca Ludugurus, han intervingut per explicar les activitats que proposen les entitats que representen.

Així, el programa d'enguany torna a apostar per la presència de la pista de gel a la plaça Sant Domènec, el príncep Assuan a la plaça Major amb tallers de circ, de cal.ligrafia àrab, parc d'aventures i jocs de diversió. Tampoc no hi faltaran les propostes més tradicionals com la Fira de Santa Llúcia amb el tió gegant solidari, concerts de nadal, tallers i degustacions de cafè de comerç just. Aixi mateix, el carrer Guimerà es tornarà a convertir en una illa de vianants els dies 15, 16, 22, 23 i 24 de desembre.

Completen la programació les propostes de la campanya Manresa Rebel: transformant el món des de la nostra ciutat, Els Pastorets, el Campi qui Jugui, el pessebre vivent del Pont Llarg, així com un munt d'iniciatives als barris.

Totes les activitats es tornen a recollir en un programa de mà conjunt, que s'elabora per setè any consecutiu, del qual se n'han editat 12.000 exemplars que es poden trobar a equipaments municipals, establiments comercials del centre de la ciutat, CAPS, escoles, llars d'infants, escoles de música, escoles de dansa, gimnasos i a les seus de les entiats programadores.

El programa Nadal 2018 també es pot trobar al web

La Fira de Santa Llúcia



La Fira de Santa Llúcia comença el 13 de desembre. Durant tot el dia tindrà lloc l'ofrena de ciris i l'acte litúrgic, a les 11 h, a la basílica de la Seu. La jornada es complementarà, a la tarda, amb les cantades de nadales a la Baixada de la Seu.

Els dies 15 i 16 de desembre els actes transcorreran com és tradicional a la plaça Major, excepte les parades d'entitats culturals, ubicades, dissabte a la tarda, a la baixada de la Seu. El tió solidari, cavallets infantils, el photocall nadalenc, una visita guiada als llocs més emblemàtics de Manresa, tallers per a infants, exhibicions de balls i danses, i les parades d'articles nadalencs i artesania, seran un any més els grans protagonistes d'aquest certamen nadalenc.

Dins de la Fira de Santa Llúcia, i també a la plaça Major, s'hi inclouen algunes propostes de la Campanya Manresa rebel: transformant el món des de la nostra ciutat, com les degustacions de cafè i xocolatada de comerç just, els tallers de nadales i l'animació infantil "Els regals de l'Aura, el Nadal que ens daura".

El carrilet turístic que anirà fins al nucli antic funcionarà els dies 15 i 16 de desembre de10 a14 h i de16.30 a20 h. Farà el següent recorregut circular: C/ Sobrerroca, Pl. del Carme, muralla del Carme, Passeig Pere III, Crist Rei, C/ Àngel Guimerà, muralla del Carme i C/ Sobrerroca. Les parades estaran situades al C/ Sobrerroca amb cantonada Passatge dels Amics, al Teatre Kursaal, al carrer Àngel Guimerà (davant Zara) i a plaça del Carme i té un cost de 50 cèntims.

Tradició pessebrística



La capital del Bages frueix d'una gran tradició pessebrística. En són exemples l'avantpessebre vivent del carrer del Balç, els dies 15 i 16 de desembre, de les 17.30 a les 20.30 h, ambientat en les escenes bíbliques que van tenir lloc abans del naixement de Jesús.

El pessebre vivent del Pont Llarg, el dia 26 de desembre, de 18 a 20.30 h comença i acaba a l'aqüeducte del Pont Llarg, al camí de Joncadella (al final de l'Av. Universitària) i compta amb 25 escenes i 220 figurants.

El Pessebre Monumental i exposició de diorames, a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino, del 15 de desembre al 6 de gener, és ja una tradició consolidada i organitzada any rere anys pel Grup Pessebrístic de Manresa.

Altres activitats i la nadala manresana "L'hivern que batega"



Al mateix temps, les diferents entitats, organitzacions i associacions de Manresa han preparat un programa d'actes que inclou activitats de tot tipus com tallers de manualitats, de cuina nadalenca, xerrades de joguines no sexistes, espectacles d'animació infantil, teatre, concerts de Nadal, balls, cantades i projeccions cinematogràfiques.

Manresa comptarà, a part de les parades de la Fira de Santa Llúcia, amb tres mercats nadalencs d'artesania: la Fira de Nadal Imagina't, el 15 de desembre a la tarda al pati del Kursaal; el mercat Somiatruites, el 15 i 16 de desembre a la Plana de l'Om i el Mercat Ètic, de petits creadors i artesania, el 15 de desembre a la Plaça Serarols.

Els espectacles produïts dins de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018: Lux Mundi, el dissabte 15 de desembre, i Refugiar-se els dies 22 i 23 al refugi Antiaeri de la Renaixença, també s'inclouen en aquest programa d'actes nadalenc.

Els barris també gaudiran de les pròpies festes del pare Nadal, caga tió, visites del carter reial, xocolatades, espectacles d'animació infantil, cantades de nadales, festes de cap d'any, exposicions de treballs pessebrístics, tallers infantils, xerrades amb motiu de la marató de TV3 -enguany dedicada al càncer-, campanyes d'intercanvi de joguines i recaptes d'aliments.

Les campanyes I tu, jugues en català ? per donar a conèixer l'oferta de jocs i joguines en català i Vine a buscar la carta als reis, es promouen des del CNL Montserrat i es trobaran a diferents espais on es realitzen actes nadalencs.

Per segon any consecutiu, la nadala manresana "L'hivern que batega", musicada i escrita el passat Nadal pel músic manresà Xavier Serrano, tornarà a ambientar els carrers del Centre Històric, la pista de gel i acompanyarà les parades de la Fira de Santa Llúcia, el príncep Assuan a la plaça Major i la Cavalcada de Reis.

Els equipaments culturals de la ciutat també han adaptat la seva programació al calendari nadalenc. Hi haurà tallers de manualitats infantils al Museu de la Tècnica, hores del conte i espectacles nadalencs de titelles al Casal de les Escodines, i tallers, hores del conte i propostes familiars a les Biblioteques de Manresa (Biblioteca el Casino i Ateneu Les Bases).

Destaquen especialment els següents concerts:



- Christmas swings, amb Randy Greer & Ignasi Terraza Trio, el 16 de desembre a les 20 h al Teatre Kursaal.

- Els concerts de l'alumnat i professorat del Conservatori de Música de Manresa dels dies 17 i 18 de desembre a les 18 i a les 20 h al Teatre Kursaal.

- El concert Amics d'Ampans, amb l'Escolania de Montserrat, el 21 de desembre a les 21 h al Teatre Kursaal.

- El concert al Museu de la Tècnica, el 22 de desembre a les 18.30 h, a càrrec de la Coral Font del Fil.

- El concert de Nadal de la Fundació Orfeó Manresà, el divendres 28 de desembre a les 20.30 h al Teatre Conservatori.

- El concert de Cap d'Any, el dimarts 1 de gener a les 19 h, amb la Unió Musical del Bages, al Teatre Kursaal.

- Emociona't... és un conte de nadal!, el dijous 3 de gener a les 20h al Teatre Conservatori, amb més d'un centenar d'artistes a l'escenari.

Els Pastorets i el Poema de Nadal

Els Pastorets de Josep M. Folch i Torres es representaran a la Sala Els Carlins, organitzats pel Casal Familiar Recreatiu:

- Els dies 26, 29, 30 de desembre i l'1, 4 i 6 de gener a les 18 hores

- El 19 de gener a les 18 h serà l'hora dels Pastorets Juvenils

A l'Ateneu La Vinyeta, el dissabte 22 de desembre a les 18 h, i el diumenge 23 de desembre a les 12 i 18 h s'hi podran veure uns Pastorets Infantils, versió teatral adaptada d'en Folch i Torres.

El poema de Nadal, el text clàssic de Josep Maria de Segarra i un dels relats poètics més arrelats a la cultura catalana, es podrà veure al Carrer del Balç el cap de setmana del 22 i 23 de desembre, a les 17.30 18.45 i 20 h, i a l'AAVV de Valldaura (C/ Ausiàs March, 10) el dissabte 22 a les 18 h.

L' espectacle que combina els dos textos, Els Pastorets i El poema de Nadal i algunes nadales tradicionals és "Nadal al Catà amb els avis del Casal", amb alumnat de l'IES Guillem Catà i avis del Casal de la Gent Gran de Manresa, el dijous 20 de desembre a les 12.30 i 19.30 h al Teatre Conservatori.

Campi Qui Jugui



Durant les vacances de Nadal, el 33è saló de la Infància i la Joventut ofereix activitats lúdiques, esportives i tallers, entre altres propostes, a la capital del Bages. El Campi Qui Jugui, situat al Complex Vell Congost, obrirà del 27 de desembre al 4 de gener, de 16 a 20.30 h.

Príncep Assuan, activitats a la plaça Major i cavalcada de reis



Seguint amb les activitats nadalenques, el 29 de desembre està prevista l'arribada del príncep Assuan a la plaça Major. Després d'un recorregut amb cotxe i acompanyat d'un seguici musical que començarà a les 17.15 h davant de l'església de Crist Rei es dirigirà cap a la plaça Major on serà rebut a les 18 h per les autoritats.

El dia 30 i els dies 1, 2, 3 i4 ala Plaça Major, cada tarda, de17.30 a 20 h, el Príncep Assuan recollirà les cartes dels infants amb les seves demandes. Cada dia hi haurà jocs populars i tradicionals i un parc d'aventures i diversió per infants de 2 a 10 anys. També hi haurà tallers familiar de circ (1, 3 i 4 de gener ) i de cal·ligrafia àrab (divendres 30 de desembre i 2 de gener), cantades de nadales, balls i actuacions.

Els concerts, animació infantil i ballades seran els següents dies:



- El dimarts 1 de gener, a les 18 h actuarà l'Escola de Grallers dels Geganters de Manresa.

- El dimecres 2, hi haurà balls i danses de l'Escola de Dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans a les 18 h; a les 19 h serà el torn de l'Escola de Dansa de l'Esbart Manresà.

- El dimecres 3 a les 18 h la peça de teatre musical "Quin embolic !", a càrrec d'Expressa't; a les 19h es podrà ballar a ritme de swing amb l'associació Bon Hop de Swing.

- El divendres 4 clouran els actes a la plaça Major, la cantada de nadales de l'alumnat de 6 a 9 anys de l'Esclat i, a les 19 h, el repertori gospel i nadalenc de l'Esclat Gospel Junior.

Finalment, l'apoteosi final arribarà el dia 5 de gener amb la tradicional Cavalcada de Reis que començarà a les18.30 ala muralla de Sant Francesc i es dirigirà cap a la muralla Sant Domènec, carrer Àngel Guimerà, Passeig Pere III, Plaça 11 de setembre, plaça Bonavista, carretera de Vic, muralla del Carme i, a partir de la plaça Sant Domènec els tres reis d'Orient i els seu seguici més proper enfilaran a peu pel carrer del Born, Plana de l'Om i carrer St. Miquel fins arribar a la Plaça Major.

Tot aquest programa d'activitats, il·lustrat per Montse Forradelles, es porta a terme gràcies a la col·laboració de més de 70 agents (equipaments culturals i entitats ciutadanes d'índole diversa) que aporten les seves propostes per tal d'oferir unes festes de Nadal en les quals totes les persones s'hi puguin il·lusionar.