«Donem estima i una assistència humanitzada, però la forma de visitar i treballar ha canviat»

«Donem estima i una assistència humanitzada, però la forma de visitar i de treballar ha canviat, i cal adequar-se a aquests canvis», va dir ahir en la presentació de la campanya de mecenatge el cap de la unitat de Pediatria, Santiago Nevot. Va recordar que les instal·lacions, a la part històrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu, tenen 30 anys, «una època en què no es feien parts en aquest hospital».

Nevot va afirmar que cal oblidar-se de l'hospitalització tradicional i apostar, com preveu el projecte, per l'hospital de dia. Igual que a Neonatologia, la «nostra intenció és no tenir nens en incubadores, sinó que el nadó estigui a la seva habitació amb els pares i sigui la infermera qui hi vagi a atendre'ls», segons la cap d'infermeria de la unitat, Anna Gómez. Són canvis fruit d'avenços tecnològics i científics que comporten nous models d'atenció.

De la mateixa manera, la campanya de mecenatge també preveu potenciar l'activitat dels Pallapupas, que «treuen tensió als nens sotmesos a tècniques que no ens agradarien ni a nosaltres».