L'Ajuntament de Manresa injecta 150.000 euros a projectes socials de Creu Roja

L'Ajuntament de Manresa i l'Assemblea Local de Creu Roja a Manresa han signat avui dos convenis de col·laboració per al suport a les necessitats alimentàries bàsiques de famílies vulnerables i per a la realització de diferents projectes d'interès social a la ciutat. L'acte de signatura ha anat a càrrec de l'alcalde Valentí Junyent i el president de l'entitat manresana, Miquel Riera. Hi ha assistit també la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària.



Necessitats bàsiques

Segons els termes del primer conveni, l'Ajuntament atorga una subvenció de 50.000 euros per al lliurament de targetes de prepagament d'alimentació a famílies derivades pels Serveis Socials Bàsics del municipi. Aquesta activitat té l'objectiu de pal·liar de forma puntual la situació de les famílies afectades per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació.

El segon conveni de col·laboració estableix una subvenció de 99.500 euros destinats a la gestió de diferents projectes d'interès social com és el projecte del Centre obert Casal-Ot; al desenvolupament de projectes socials i de foment del voluntariat; per a la col·laboració en el Programa JNA, Joves Nucli Antic; i per a la gestió i el manteniment de la Ludoteca Ludugurus Tots aquests projectes són realitzats i gestionats directament pel Comitè Local de Creu Roja Manresa atès que es tracta d'iniciatives que va encapçalar Creu Roja des dels seus inicis o que formen part de la seva programació i prioritats actuals.

L'Ajuntament de Manresa i Creu Roja desenvolupen, des de fa molts anys, un treball de col·laboració conjunta en diferents àmbits amb l'objectiu de potenciar els programes adreçats a millorar la situació de persones més vulnerables; per donar suport a accions de promoció de la Cooperació Internacional; per potenciar les accions de benestar social de serveis assistencials i socials; per impulsar la tasca d'educació i sensibilització del medi ambient; i per promoure el voluntariat i la presència de Creu Roja en l'àmbit municipal.