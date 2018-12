La Manresa solidària es torna rebel

Actualitzar el concepte de la solidaritat com alguna cosa més que enviar diners a un país on en necessiten. Com una opció personal per tranformar el món des de la nostra ciutat. És l'objectiu del canvi que ha fet el Consell Municipal de Solidaritat de la Manresa Solidària, que l'any passat va arribar a la 23a edició, a la Manresa Rebel, una campanya d'activitats per tocar el tema dels drets humans i del consum conscient. Alhora, servirà per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans.

Ahir, Àngels Santolària, regidora d'Acció Social i Cooperació, i Glòria Pérez, de l'ONG Yamuna i membre del consell permanent del Consell Municipal de Solidaritat, que integren disset entitats, a banda de l'Ajuntament, van presentar els actes de Manresa Rebel a la botiga de Comerç Just del car-rer d'Urgell, tot prenent un Cafè Manresa de comerç just. Les van acompanyar Montse Mira, voluntària de l'Associació pel Comerç Just Josep Maria Cunill; la tècnica de solidaritat Rosa de Paz; i Roser Alegre, de la Casa Flors Sirera.

Entre altres, el programa inclou una exposició del Consell Municipal de Solidaritat sobre el model de cooperació que proposa.



Alerta amb el cas andalús

En la presentació, Santolària, que va anunciar la renovació de la web del consell, va posar com a exemple de persones que van passar a l'acció, que es van rebel·lar davant les injustícies del món, Òscar Camps (Proactiva Open Arms) i la infermera manresana Flors Sirera. «No tothom ho pot fer, però és que des d'aquí també podem fer coses». Va esmentar l'aposta pel comerç just. Alhora, va alertar de la importància de reflexionar sobre fets com la irrupció del feixisme a les eleccions andaluses. Una raó més, va recalcar, per seguir lluitant pels drets de totes les persones, especialment les més desafavorides, com els refugiats.

Pérez va explicar el contingut del programa, en què han col·laborat les dones del grup de manualitats dels Comtals, que han fet uns punts de llibre amb missatges sobre els drets humans dins d'un taller dirigit pel Consell de Solidaritat. Dilluns vinent, dia 10 de desembre, se'n repartiran coincidint amb el primer acte del programa, a 2/4 de 7 de la tarda. Serà una acció de carrer a la plaça de Crist Rei per reivindicar els drets humans, on també col·laborarà el grup de clown dels Comtals.