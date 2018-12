Professionals de la salut afectats per un càncer explicaran l'experiència a Manresa

"Quan et toca a tu. L'oncologia des de l'altra banda de la taula" és el títol de la xerrada que se celebrarà dimecres, 12 de desembre a les 7 de la tarda, a la Sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu. La Fundació Althaia organitza aquest acte, que moderarà el periodista, advocat i portaveu del Barça, Josep Vives, amb l'objectiu de divulgar diferents aspectes al voltant del càncer, malaltia que enguany centra La Marató de TV3.

Els pacients prendran el protagonisme de la tarda ja que diferents professionals que estan o han estat afectats per un càncer explicaran la seva experiència i com ha canviat la seva concepció de l'atenció assistencial després de viure aquest procés. Coneixerem el testimoni del Dr. Emili Marquilles i les infermeres Dolors Mas i Arrate Tamayo, tots ells professionals vinculats a Althaia.

Sílvia Jimenez, administrativa del Servei d'Oncologia, també hi prendrà part. Justament ella, serà una de les protagonistes del programa de La Marató de TV3 d'enguany. El diumenge, 16 de desembre, s'emetrà un reportatge on es relatarà el seu procés assistencial i com ha viscut el seu pas d'una banda a l'altra del taulell. Així mateix, serà present al plató on explicarà com està afrontant la malaltia.

Estimular el sistema immunitari

Durant la xerrada també es parlarà dels nous tractaments basats en la immunoteràpia.La Dra. Sílvia Catot, oncòloga del Servei d'Oncologia d'Althaia, serà l'encarregada d'explicar aquesta nova via terapèutica oncològica basada en l'estimulació de la capacitat inherent del nostre sistema immunitari per atacar les cèl·lules tumorals.

La immunoteràpia també s'abordarà des del punt de vista vivencial amb el testimoni del pacient Daniel Mora. Finalment, la infermera d'oncologia Marta Galí exposarà diferents aspectes relacionats amb els tractaments i la seva tolerància.