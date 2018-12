Fira d'Experimentació per a infants fins a 6 anys al Museu de la Tècnica

Els estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC tornen a convidar infants fins als 6 anys a jugar i a experimentar en una nova edició de la Fira d'Experimentació, que tindrà lloc el proper 15 de desembre, al Museu de la Tècnica.

En aquesta vuitena edició, la fira recupera el format adreçat bàsicament al públic familiar. Alhora es planteja com una activitat perquè les estudiants del grau en Mestre d'Educació Infantil posin a prova amb nens i nenes les propostes creades en el marc de l'assignatura Didàctica del coneixement del medi, que s'imparteix durant el darrer curs dels estudis.

En aquesta ocasió hi participen un total de 30 alumnes, que han elaborat onze propostes. Un dels canvis d'aquesta edició és que es redueix el nombre d'entrades disponibles, amb l'objectiu de garantir una bona experiència per a les famílies assistents. Així doncs, només es permetrà l'entrada a 200 infants, que s'hauran de repartir en dos torns. Les inscripcions per participar-hi s'han de fer al blog d'educació d'UManresa.