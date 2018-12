Injecció municipal de 150.000 euros per a programes socials de Creu Roja

L'Ajuntament de Manresa ha atorgat a Creu Roja subvencions per un total de 149.500 euros per a targetes de prepagament d'alimentació a famílies derivades pels serveis socials, per a la gestió del centre obert Casal-Ot, la ludoteca Ludugurus, el programa Joves del Nucli Antic i per al desenvolupament de projectes socials i foment del voluntariat.

L'alcalde Valentí Junyent i el president de l'entitat manresana, Miquel Riera, van signar els dos convenis de col·laboració que permeten desenvolupar els projectes d'acció social, i també hi va assistir la regidora d'Acció Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària.