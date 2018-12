Primàries Manresa crea equips de treball en l'assemblea constituent

Primàries Manresa ha celebrat la seva assemblea constituent oberta als manresans que s'han apuntat fins ara al registre de votants amb la participació d'una cinquantena de voluntaris.

L'acte va tenir lloc a l'Espai Montepio i va iniciar-se amb una exposició del projecte que ja supera els 36.000 electors al conjunt de Catalunya i s'acosta als 350 a Manresa. A més es van escollir els principals responsables de les comissions de treball per tal d'organitzar amb èxit unes primàries obertes a tots els ciutadans que podran elegir els candidats a alcalde i a regidors, i també presentar-se per ser elegits com a tals.

Arnau Padró, membre del grup promotor, va començar l'acte recordant que hi ha milers de votants independentistes que es queden a casa en les eleccions municipals i que Primàries pot engrescar-los perquè vagin a votar i es tornin a mobilitzar. Després Fina Casals, coportaveu del grup promotor, va explicar la feina feta per difondre el projecte i va interpel·lar el públic per apuntar-se als equips de treball que van entrar en funcionament dilluns i resten oberts a la participació de qualsevol persona que hi vulgui participar. L'objectiu és que les primàries tinguin totes les garanties democràtiques.