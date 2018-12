En sis cursos s'han multiplicat per 10 els alumnes estrangers que estudien a la FUB

En els últims sis cursos s'ha multiplicat per 10 el nombre d'alumnes estrangers que estudien a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Dels 1.704 alumes que enguany estudien algun dels graus a la universitat manresana, 629 són de fora. Majoritàriament són francesos que cursen el grau de Fisioteràpia. De fet, el 72 % dels estudiants de nou accés d'aquesta disciplina són de fora; el 24,9 %, de Catalu-nya; i la resta, el 2,9 %, de la resta de l'Estat. Aquest curs han començat Fisioteràpia 209 alumnes.

Del curs passat a aquest s'ha incrementat un 44,6 % el nombre d'estudiants d'altres països que han optat per fer els seus estudis al Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). El 2017-2018 n'hi havia 435. Aquest any en són 629. Lluny dels 60 que hi havia el curs 2013-2014. Des de llavors la xifra no han parat d'augmentar: 122 el curs 2014-2015; 209 el 2015-2016; 344 el 2016-2017; 435 el 2017-2018; i 629 aquest 2018-2019. Representa un 44,6 % més que no pas el curs anterior.



Francesos i italians

La majoria són francesos que fan Fisioteràpia, però també hi ha hagut un augment significatiu els últims anys d'italians que es desplacen a Manresa per fer bàsicament Podologia. De fet, dels estudiants de nou accés que aquest curs han començat Podologia a la FUB-UManresa, més de la meitat provenen d'altres països. Són concretament el 65,7 %. El 28,6 % són de Catalunya i el 5,7%, de la resta de l'Estat espanyol.

En canvi, a la resta de graus que ofereix el Campus Manresa de la UVic-UCC, la majoria d'alumnes que han entrat aquest curs són de Catalunya. A Infermeria tan sols hi ha un 1,6 % d'estudiants estrangers, el 89,9% són de Catalunya i el 8,5% de la resta de l'Estat. A Logopèdia, el 3,4 % són de fora. N'hi ha el 60,9 % de Catalunya i el 10,9% de la resta de l'Estat.



Estudiants de Catalunya

Es dóna el cas que a la facultat de Ciències Socials de la FUB-UManresa el 100 % dels estudiants són de Catalunya. Es tracta d'Educació Infantil, i d'Administració i Direcció d'Empreses.

Ja fa anys que la FUB-UManresa va començar a rebre estudiants francesos per fer Fisioteràpia, un grau que a França té molta demanda però que en canvi té poca oferta perquè les places de l'especialitat a les universitats són limitades. A més a més és una professió de prestigi i una especialitat que parcialment cobreix el sistema sanitari públic. Pel que fa a l'interès dels universitaris italians per Podologia, rau en el prestigi d'aquests estudis a Catalunya. A l'Estat espanyol, per exemple, se'ls forma per poder fer certes intervencions quirúrgiques, cosa que no passa en altres països.



Internacionalització

La internacionalització és un dels projectes estratègics de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) els pròxims anys, segons va explicar el director general de la FUB, Valentí Martínez, a la presentació de les dades de la matriculació d'aquest curs (vegeu Regió7 del 14 de novembre). «Quan diem internacionalització no parlem exclusivament de captar alumnes de fora de Catalunya i de l'Estat, que també, sinó d'apostar de forma decidida per desenvolupar projectes acadèmics i docents fora de Catalunya i de l'Estat». Per a Martínez, «s'ha de treballar per fer un salt qualitatiu i quantitatiu no simplement a nivell d'alumnat, sinó també de professorat, de temes de recerca i de captació de talent de persones que vinguin de fora de Catalu-nya».



Més alumnes que mai

Aquest curs hi ha més alumnes de grau que mai a la Fundació Universitària del Bages. En són 1.704, el 6 % més que no pas l'any anterior. La majoria, 1.487, estudien alguna de les opcions de Ciències de la Salut. Es tracta de Logopèdia, Podologia, Fisioteràpia i Infermeria. La facultat de Ciències Socials té 217 estudiants. 107 són a Educació Infantil i 110 a Administració i Direcció d'Empreses.

El campus Manresa de la Fundació Universitària és eminentment femení. Dels estudiants que aquest curs han iniciat algun dels graus, un 66 % són dones i un 34% són homes. A Educació Infantil és on hi ha més dones. Suposen el 94,4%. A Administració i Direcció d'Empreses, en canvi, la majoria són homes: el 65, 8 %.

El 62 % dels estudiants han accedit als diversos graus després de fer batxillerat i les proves d'accés a la universitat. El 22 % ho ha fet a través de cicles superiors de grau superior. La resta tenia estudis universitaris previs, havien canviat d'estudis o havien fet la prova d'accés per a persones de més de 25 anys.