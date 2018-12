Una dècada de clams inútils de Manresa per intentar millorar el servei ferroviari

Manresa té entre els seus grans punts febles la precarietat de la connexió ferroviària amb el seu entorn, sobretot amb Barcelona, amb serveis més lents que fa un segle i mig. Si posem la lupa en la darrera dècada, la ciutat ha aixecat la veu en diferents ocasions per exigir millores en el servei, però el fet que en l'actualitat el problema ja sigui de seguretat –després de la mort d'un usuari de Castellbell i el Vilar pel descarrilament d'un tren de Renfe a Vacarisses el 20 de novembre– prova fins a quin punt han estat irrellevants.

Hi ha hagut protestes però aquestes no han anat augmentant d'intensitat fins a assolir resultats.

Fa 10 anys es va generar una onada d'indignació després que la Generalitat anunciés que eliminava del projecte d'eix transversal ferroviari el ramal que havia d'unir Manresa i Martorell per proporcionar al Bages una connexió ràpida amb Barcelona.

Agents econòmics de Manresa (UBIC, Cambra de Comerç i Indústria i PIMEC Catalunya Central) i partits a l'oposició de l'Ajuntament (CiU, PP i CUP) van reclamar una reacció rotunda per part de l'Ajuntament.

Tot seguit, govern i oposició van protagonitzar un acte conjunt institucional per advertir al Govern de la Generalitat que fes marxa enrere. Van alçar la veu per dir prou a la manca d'inversions per millorar la lamentable connexió en tren de la ciutat.

La més contundent va ser la presidenta del grup municipal d'ICV, Núria Sensat, que va afirmar que la Generalitat no es podia comportar «com si fóssim el cul de l'àrea metropolitana». Però sí que podia. L'Estat, també.

Amb posterioritat, tots els col·legis professionals de la comarca es van aplegar en un acte a Manresa per dir que ja n'hi havia prou. «Manresa reivindica des de fa decennis reduir la durada del viatge en tren a Barcelona, que actualment és la mateixa que fa un segle». Així començava la carta signada per catorze col·legis professionals que demanaven «trens que ens portin a Barcelona en 55 minuts» i el reconeixement de Manresa com a nus de comunicacions per la seva centralitat geogràfica. Els usuaris també es van sumar a les protestes.

Sense la connexió ràpida amb Barcelona, l'Ajuntament va assegurar que centrava l'objectiu en la millora de la línia de Renfe.

Bones intencions que les dades refutaven una vegada i una altra. De gener a novembre del 2014, la línia de Renfe de Manresa va tenir retards superiors als15 minuts 347 cops. En el mateix període es van comunicar 483 incidències, mentre que de gener a novembre del 2013 en van ser 469. No és que no hi hagués tren ràpid amb Barcelona o que la velocitat del tren fos de quadrúpede. Els usuaris es consideraven afortunats si esquivaven les incidències.



De 5,4 milions a 1,4

Amb posterioritat, el focus es va orientar a la inversió de 5,4 milions d'euros per fer obres de reforma de l'estació de la Renfe de Manresa, que havien d'estar enllestides el 2015.

Es tracta d'una inversió que es culminarà quatre anys després –el 2019, ja que actualment les obres s'estan executant– i per valor no de 5,4 milions sinó d'1,4 milions.

El desembre del 2015, tots els grups municipals, a excepció de Ciutadans, van pactar una moció conjunta que exigia al ministeri de Foment presentar un pla estratègic de mobilitat ferroviària que permeti fer el trajecte entre Manresa i Barcelona en menys d'una hora. També instava la Generalitat i Adif a ampliar la freqüència de trens.

El maig del 2016, els comitès executius de les cambres de comerç de Manresa, Sabadell i Terrassa reclamaven a la Generalitat la posada en marxa d'un servei de tren regional entre Manresa i Barcelona, amb prioritat de pas sobre els de rodalies.

Quan es prepari algun clam més, no seria sobrer recuperar aquests i d'altres que s'han fet fins ara i plantejar-se la possibilitat que, si tots aquests no han tingut efecte, potser és hora de canviar d'estratègia.