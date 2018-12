Un transformador d'Endesa impedeix eixamplar la vorera de la Via Sant Ignasi

El tram de la vorera de la Via de Sant Ignasi al costat de l'aparcament de les piscines s'havia d'ampliar coincidint amb les obres al sector. Abans, calia enderrocar el centre transformador d'Endesa. No s'ha pogut fer. L'actuació s'ha acabat i el petit edifici continua allà. L'Ajuntament ha lamentat que fa mesos que va fer la petició de trasllat de l'estació per tal que coincidís amb les obres.

Segons informació del consistori, aquest va determinar el lloc on s'havia de situar el transformador dins el recinte del pàrquing, cosa que va preveure fa temps amb l'objectiu que es fes el trasllat conjuntament amb l'actuació feta entre Vidal i Barraquer (inclòs) i la plaça de Sant Ignasi. En la visita d'obres que es va organitzar l'agost passat, el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va avisar que depenia d'Endesa.

Consultada per aquest diari, la companyia ha explicat que aquest centre de transformació dona subministrament elèctric al veïnat de la zona i que serà substituït per un de nou ubicat en un altre indret, que encara s'ha d'acabar de concretar. Per tirar-ho endavant, «hi ha la redacció del projecte i, després, s'hauran d'obtenir els permisos pertinents per fer les obres de canalització del cablejat elèctric i la instal·lació del nou centre de transformació, que serà de tipus prefabricat». Recalca que «depèn d'on es col·loqui, també s'haurà de demanar permís de cessió de terreny». Ha preferit no avançar terminis.