Manresa, única capital de vegueria que continua esperant una seu del Govern

Manresa ha quedat a la cua de les capitals de vegueria on hi haurà una delegació del Govern per centralitzar-hi els serveis i departament territorials. La darrera es va inaugurar el 21 de juliol de l'any passat a Tortosa. Es tracta d'un edifici de nova construcció de 4.354 m2 que va costar 15 milions d'euros. A Manresa, on la inversió prevista és de 4,5, tot just l'any vinent es convocarà el concurs d'idees per fer la delegació als jutjats vells. Si s'haguessin complert les previsions, fa sis anys que hauria d'estar en funcionament. La de Girona, inaugurada ja fa vuit anys, va costar 34 milions, inclosos en una multimilionària operació que va incloure tota l'illa de cases.

La ciutat de Tortosa té encara no 33.500 habitants i la vegueria de les Terres de l'Ebre, 179.500. Manresa té una mica més de 75.000 habitants i la vegueria de la Catalunya Central, cap a 400.000. Les altres vegueries són: Alt Pirineu, Girona, Barcelona, Camp de Tarragona i Ponent.

579.000 euros l'any d'estalvi

La seu de la Generalitat a la capital del Baix Ebre acull tots els departaments del govern català que estaven en règim de lloguer, a més a més d'altres serveis com l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, el Servei d'Ocupació de Catalunya i l'Agència Catalana del Consum.

Amb la seva entrada en funcionament, es van crear 27 llocs de treball nous, amb un total de 160 treballadors. Quant a l'estalvi en lloguers gràcies a la unificació dels serveis en el nou equipament, es va situar en uns 579.000 euros anuals. La inauguració va anar a càrrec dels aleshores president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras.

Dissenyat per l'estudi Carme Pinós, tal com informa el Diari de Tarragona, la Generalitat va posar la primera pedra del moderníssim equipament l'any 2010 però, a causa de la crisi econòmica, el 2012 va aturar l'obra, que no es va reprendre fins al 2015 amb un redimensionament del projecte inicial, que va perdre una planta.

Abans de fer-ho a Tortosa, el mateix model d'equipament governamental es va posar en marxa fa vuit anys a Girona, amb la conversió de l'antic hospital de Santa Caterina en una sumptuosa seu de la Generalitat en aquesta vegueria. Va costar 34 milions d'euros i té 30.000 m2. Hi treballen 850 persones i va suposar un estalvi en lloguers d'uns 1,3 milions anuals. En aquest cas, el disseny va ser dels arquitectes Josep Fuses i Joan Viader. El projecte va trigar sis anys a fer-se realitat. El va inaugurar el 17 de juliol del 2010 l'aleshores president José Montilla.

Antics jutjats de Manresa

Una immediatesa fictícia

En el cas de Manresa, l'objectiu és que els jutjats vells apleguin la delegació del Govern i els serveis ter-ritorials d'Interior, Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Coneixement i Educació. L'estalvi que suposarà aquesta concentració es va situar en el seu dia en més de mig milió d'euros anuals que es deixaran de pagar en lloguers. Del projecte se'n va parlar per primera vegada el 2011 en una visita que va fer l'aleshores conseller Recoder a Manresa. L'any a sobre la Generalitat va anunciar que la licitació de les obres seria immediata, amb la intenció que el 2013 estigués fet el trasllat, però no se'n va tornar a parlar fins al 2015. Aleshores, va ser l'alcalde Valentí Ju-nyent qui va dir que l'inici de les obres era imminent. Tampoc no ho va ser i el 2016 el departament de Vicepresidència i Economia va anunciar que assumia el projecte, amb una inversió de 4,5 milions d'euros, i que, a banda dels jutjats vells, la nova seu inclouria el que havia estat el local de Creu Roja Manresa, al carrer de Galceran Andreu, veí de l'edifici barroc.