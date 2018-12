Una càtedra especialitzada i un congrés anual

? Exemples del lideratge d'UManresa en l'àmbit de la simulació són l'organització, el mes d'abril passat, del congrés de la Sociedad Española de Simulación y Seguridad del Paciente, i la creació d'una Càtedra de Simulació i Seguretat del pacient que coordina la degana de la facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa, Carlota Riera. Aquesta càtedra se centrarà en la recerca i la transferència de coneixement relacionats amb l'entorn sanitari per prevenir i reduir els riscos associats a aquest àmbit tant per part del pacient com dels professionals.