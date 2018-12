La mostra sobre sexe de l'Oficina Jove rep més de 200 visites

Més de 200 persones han visitat l'exposició Sex o no Sex2 a l'Oficina Jove del Bages. La mostra, que treballa temes d'afectivitat i sexualitat, ha rebut la visita d'un total de 10 grups d'alumnes de 4t d'ESO, que han pogut expressar els seus dubtes, els quals han estat resolts i canalitzats a través de l'entitat Actua Vallès, encarregada de fer les dinamitzacions.

Amb aquesta activitat s'ha volgut promoure un espai de confiança on les persones joves poguessin conversar entre iguals acompanyades d'una persona experta per resoldre dubtes, fomentar la presa de decisions de forma lliure i a la vegada responsable en l'àmbit de la sexualitat.

A més, s'ha tractat de potenciar la consciència crítica dels adolescents davant les conductes sexuals de risc, fomentar hàbits saludables i desenvolupar habilitats per adoptar comportaments adequats basats en el respecte. També s'ha facilitat informació i s'ha sensibilitzat sobre els riscos i les conseqüències de les infeccions de transmissió sexual, inclòs el VIH/sida. La finalitat era incrementar la percepció de vulnerabilitat associada a la pràctica de conductes sexuals de risc.

La mostra ha estat oberta al públic en general, però concretament interpel·lava el públic jove a partir de 15 anys. Per la qual cosa es va aprofitar la trobada per informar sobre alguns recursos i serveis de la xarxa d'atenció afectiva i sexual per a joves. La mostra ha estat cedida per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, i s'ha pogut veure durant 15 dies a l'Oficina Jove del Bages.