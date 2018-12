«No podem tancar-nos i, com a ciutat, perdre el tren»

Hi ha poques dones amb tant coneixement en la venda de roba com l'Assumpció Regadera, que va entrar a treballar a La Creadora als 13 anys i ja en fa 44 que és al peu del canó. Des de la botiga del passeig de Pere III observa les anades i vingudes de la clientela.

Treballen pel pont de la Constitució i la Immaculada, els diumenges 16 i 23 de desembre i, també, el 13 de gener per les rebaixes. Ho fan perquè surt a compte?



És una inèrcia, i has de repartir personal i riscos, perquè mai saps quin dia anirà millor que un altre.



En els darrers anys, a més, la campanya de Nadal s'ha avançat amb el Black Friday.



Sí, ja fa temps que comença al principi de desembre, però el que hem notat és que el Black Friday s'ha menjat la Fira de Sant Andreu. Nosaltres vam obrir el 25 de novembre.



I va anar bé?



Jo no estic d'acord amb el Black Friday. És un dia en què el gruix de la venda es mou a Internet. Els petits, aquell dia, anem venent, però no es fan gaires beneficis. Ja et dic, però, que el Black Friday s'ha empassat la Fira de Sant Andreu. I que això passi entre els joves... doncs mira, ... però que fins i tot la gent gran t'entri i et parli del Black i no de la fira...



Parlava d'inèrcia ...



És que, com a ciutat, no ens podem tancar. La nostra lluita és contra els grans centres comercials, i no pots anar en contra dels temps que vius. Si no, la gent se'n va a Barcelona, o a Vic, o marxa a Andorra...



Això passa?



La gent es mou molt, hi ha força intercanvi. La gent de Vic i d'Igualada venen a Manresa, els de Manresa marxen a Barcelona o Andor-ra... La gent, les famílies, va a passar el dia a un lloc diferent del seu: entretenen la canalla, van a dinar i, si veuen botigues que els satisfan, també hi compren.



Tenen, doncs, molts fronts oberts?



El tren passa un cop i no el pots perdre, no pots anar-hi en contra.



Dijous era el primer festiu del pont: va rendir com s'esperaven?



Sí, va ser un dijous maco. I el 7 també ... avui confiem que vagi bé un cop més. Tot i això, cal dir que els dies de festa sempre són una incertesa.



Els toca reforçar la plantilla?



Reforcem una mica els darrers dies, però aquí la gent no ve a fer compra compulsiva, no pots agafar una noieta perquè el client de tota la vida ve a buscar assessorament, vol la cara coneguda i que se li faci una venda personalitzada.