El Nadal dels romanesos puja a escena

El Nadal tenia accent romanès ahir a Manresa. Prop de mil persones originàries d'aquest país del sud-est d'Europa, i establertes a Catalunya, van participar a la capital del Bages en una trobada per cantar, precisament, nadales. Manresa és cada cop més multicultural i el Fum fum fum és una de les cançons més tradicionals de les festes a Catalunya juntament amb les que incorporen els col·lectius d'immigrants, que dibuixen un nou paisatge cultural amb el seu folklore. Els romanesos ho van demostrar ahir al teatre Conservatori.

«És una manera de conservar la nostra manera de celebrar el Nadal. A Romania, el dia 24 de desembre, grups de nens van a les cases de coneguts a cantar nadales, i a les ciutats grans ho fan als carrers. A Manresa, hem volgut recuperar aquest esperit de la nostra tradició», explicava la presidenta de l'Associació Cultural de Romania a Manresa i al Bages, Gina Sonia Plopu. Ahir a la tarda, totes les butaques estaven ocupades i, fins i tot, hi havia romanesos que havien de seguir dempeus els grups que van pujar a escena per entonar les nadales romaneses.

Membres de dotze parròquies ortodoxes i una de les illes Balears es reuneixen cada any en una ciutat diferent en una trobada per donar la benvinguda, amb el seu folklore, a les festes. Aquest cop s'ha escollit Manresa. L'acte d'ahir a la tarda no només va ser una ocasió per escoltar nadales en aquest idioma, que, tot i derivar del llatí, té una sonoritat eslava, sinó també per veure els vestits típics del país i que els membres dels col·lectius porten en dates assenyalades i en ocasions especials, com la d'ahir.

«Nosaltres pertanyem a aquesta societat, i, per tant, amb aquest acte ens interrelacionem amb la resta de manresans, d'altres cultures. Ha estat una jornada emotiva i molts membres de les comunitats de romanesos a Catalunya han pogut descobrir la ciutat, que els ha semblat fantàstica», explicava la presidenta de l'entitat cultural. Amb un arbre de Nadal, un pessebre i flors de Nadal com a atrezzo, els grups de cantaires anaven sortint, reafirmant els seus orígens culturals i compartint-los amb la resta de ciutadans.