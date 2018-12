«No hi ha cap espai als mitjans dedicat a tractar aquesta problemàtica»

Un dels motius que va impulsar Mari Carme Òrrit a obrir el podcast és que, actualment, no hi ha cap espai als mitjans de comunicació dedicat exclusivament a tractar casos de desaparicions. De fet, originàriament, la idea va sorgir d'una conversa amb el reconegut periodista Paco Lobatón, que ha dedicat bona part de la seva carrera a tractar-los.



«Quan va venir per tractar el cas dels nostres germans per al seu llibre Te buscaré mientras viva [que va sortir a la venda el maig], li vaig dir que en podia fer un. En un primer moment no m'havia plantejar fer-lo jo perquè no soc periodista. Quan Televisió Espanyola va decidir suspendre l'emissió del programa sobre desapareguts dirigit per Lobatón per la baixada d'audiència aquest any, vaig proposar a la fundació que ell lidera de fer el podcast, però van ser ells qui, finalment, em van animar a fer-lo», explica.



Ella mateixa elabora les gravacions i també rep el suport de la ràdio municipal de Súria. «En no ser periodista, no sabia com em sortiria. Però també penso que, en ser un familiar de desapareguts, podria empatitzar més amb els casos i arribaria a comprendre millor les problemàtiques i els dilemes dels afectats que apareixen en el podcast», destaca. I afegeix que, «malauradament, hi ha tants casos a tractar i tantes qüestions a debatre» que té prou material perquè aquesta iniciativa tiri endavant molt de temps.



La seva iniciativa és inusual perquè hi ha pocs espais a Internet elaborats a Catalunya i a l'Estat espanyol que tractin aquests casos. Mari Carme Òrrit també rep la col·laboració de la fundació liderada per Paco Lobatón, Quién Sabe Dónde Global, que manté un seguiment exhaustiu de les persones que desapareixen arreu de l'estat i intenta donar suport i guiar les famílies que tenen un membre de qui no se sap on és.