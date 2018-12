La Transèquia arribarà a la 35a edició el 10 de març

El llarg recorregut històric i la tradició en la que ja s'ha convertit aquesta festa esportiva, han fet de la Transèquia un punt de concentració d'amants de la natura, l'esport i l'oci a l'aire lliure que l'any passat va arribar a la impressionant xifra de 5.177 participants.

La prova esportiva més multitudinària de la Catalunya Central arribarà a la 35ª edició el proper 10 de març. Tot i que encara falta temps, des de l'organització, ja s'ha començat a treballar per aconseguir els nivells de participació i sobretot, satisfacció dels darrers anys.

Novetats

A mesura que s'acosti la data, ja s'aniran presentant i explicant les novetats per aquesta nova edició. Pels que no la conegueu, la Transèquia està dividida en quatre modalitats: a peu, en bicicleta, en handbike i corrent. En totes les rutes hi trobem punts d'avituallament, i al punt de trobada final, on es reuneixen tots els participants també hi ha la miniTransèquia, un espai on els més petits, hagin o no participat a la caminada, podran gaudir d'espectacles, tallers, i un munt de coses més.