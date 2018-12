Visita a productors càrnics de Manresa per promoure el consum de productes locals

El juny passat es va iniciar la campanya "Aquí productes locals", promoguda per la regidoria d'Entorn Natural de l'Ajuntament de Manresa, per tal d'incentivar el consum de productes locals entre la ciutadania manresana i, d'aquesta manera, afavorir el sector agrari local i la conservació del paisatge agroforestal de l'Anella Verda i del Bages en conjunt.

Aleshores, 38 establiments es van adherir a la campanya, i en conjunt hi havia inclosos productes d'un total de 76 productors diferents de la comarca i municipis veïns.

En aquell cas, a part de senyalitzar adequadament els establiments i els productes locals, ja es va dur a terme un sorteig d'una panera de productes locals, en el marc de la Festa del Tomàquet, en el qual es van recollir 370 butlletes. La regidoria s'ha proposat fer una nova acció comunicativa aprofitant les festes nadalenques i els àpats associats. Si a l'estiu passat, la Festa del Tomàquet va donar una especial rellevància a les hortalisses de la comarca, aquest cop també es vol fer èmfasi en els productes carnis.

La visita

Així, el diumenge dia 16 de desembre, es durà a terme una visita a dos productors manresans. La jornada començarà a les 10.15 h, a l'aparcament dissuasiu al costat de l'Escola les Bases, al carrer Puigmal, i des d'allà s'anirà en cotxe fins a la finca Ecopallareta, on es produeixen ous i pollastres ecològics de raça penedesenca, que es poden comprar en més de 20 establiments manresans. Al final d'aquesta visita, es farà un tast de productes locals. A continuació, a les 12.30 h, tothom qui ho vulgui, podrà fer una nova visita a Cal Tatjé, del barri de Viladordis, productor de conills i colomins utilitzats en diversos restaurants amb estrella Michelin. Per participar-hi, es demana inscripció al formulari www.anellaverdamanresa.cat, o al correu electrònic anellaverda@anellaverdamanresa.cat.

A més, des d'aquesta setmana i fins el dia 7 de gener, qualsevol ciutadà podrà optar al sorteig d'una panera de productes locals. L'únic requisit és comprar algun productes local en alguna de les botigues adherides a la campanya "Aquí productes locals", o directament a algun dels productors manresans que ven els seus productes als mercats no sedentaris (dimecres a la plaça de les Oques, o dissabte a la Plaça Major i a la plaça del mercat), a la pròpia finca o a través de cistelles setmanals. Cada establiment disposarà d'una urna on dipositar la butlleta amb les dades personal del client. La llista d'establiments adherits i els productes que hi venen es pot trobar en el cercador disponible clicant aquí.

La panera, valorada en 50 €, inclou un vi negre de l'Oller del Mas, de Manresa; una cervesa Pirata, de Súria; una Mel de Cal Meler, de Castellfollit del Boix; olives de Casa Amella, d'Artés; crema de carbassó d'Ecopallereta, de Manresa; Oli Roch del Bages, de Sant Fruitós; espaguetis amb tinta de la Moianesa, de Moià; Cigronet ecològic de l'Alta Anoia, de Sant Pere Sallavinera; i pèsols negres en conserva de Mar-tret, d'Olesa de Montserrat.

El sorteig de la panera serà públic i es farà a la sala de premsa de l'Ajuntament de Manresa (plaça Major nº 1) el proper 14 de gener, a les 11h del matí. A continuació es farà balanç de la campanya.