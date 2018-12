El 80% del claustre de la UVic-UCC avala Josep-Eladi Baños com a candidat a rector

Un 79,4 dels assistents amb dret a vot al claustre de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha donat suport aquest dimarts al pla de govern que el catedràtic i candidat a rector, Josep-Eladi Baños, ha presentat en una sessió extraordinària. La sessió ha comptat amb l'assistència de 286 membres dels 632 convocats, segons ha informat la universitat en un comunicat. Baños ha explicat que el seu pla es basa en tres objectius: assegurar l'excel·lència en els àmbits propis de la universitat, facilitar el desenvolupament professional de la comunitat universitària i convertir el centre en un referent territorial i internacional. Unes fites que passen, segons Baños, per situar les persones en "la primera línia estratègica" de la institució.

En l'àmbit de la docència, Baños ha assegurat que la UVic-UCC ha de desenvolupar un nou model educatiu "que vagi més enllà del model docent" i que inclogui "formació transdisciplinària que pugui permetre, per exemple, que els alumnes de Medicina i Infermeria es formin junts", l'adopció de "models basats en l'autoaprenentatge" o la creació d'un centre de pedagogia traslacional. Un centre que, segons Baños, ha de fer recerca, determinar nous models de formació, provar-los i després implementar-los. Per al candidat, aquestes fórmules configuren la "docència del segle XXI".

Baños ha demanat el suport per tirar endavant un "repte il·lusionant" que, segons ha augurat, "convertirà la UVic-UCC en el referent universitari del proper decenni a Catalunya". Per al candidat a rector la universitat té els elements i la "resiliència" per esdevenir el referent, igual, ha dit, com ho van ser la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra en els seus inicis.

Després del posicionament del claustre, el patronat de la universitat ha de ratificar el candidat i nomenar-lo rector el 17 de desembre. El seu mandat començarà a partir del 7 de gener que serà quan substituirà Joan Masnou, que des del juliol és el rector en funcions de la UVic-UCC després que Oriol Amat retirés la seva candidatura a rector per motius personals.

Baños ha explicat que després de ser nomenat rector continuarà els projectes engegats pel rector en funcions Joan Masnou per poder concloure "la magnífica feina feta pel seu equip", a qui ha demanat que continuïn i passin a formar part del seu equip.