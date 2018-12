Althaia estrena 10 llits que eviten derivar a Barcelona menors amb trastorns psiquiàtrics

Manresa disposa des d'aquesta setmana de l'única Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil de la Catalunya Central. Ahir hi va ingressar el primer jove. Es tracta d'un servei pensat per a menors de 18 anys amb patologies psiquiàtriques greus que no es poden tractar a nivell ambulatori o bé a l'hospital de dia del Centre de Salut Mental d'Althaia, sinó que per la seva gravetat requereixen un ingrés. Es pot tractar d'un trastorn psicòtic o un trastorn de la conducta alimentària. Fins ara aquests casos s'havien de derivar al Clínic o bé a Sant Joan de Déu de Barcelona.

La nova unitat és a la part històrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. S'ha remodelat el que fins ara era un dels serveis de traumatologia. Les obres han costat un milió d'euros. El departament de Salut hi aporta el servei i Althaia l'adequació dels espais. La unitat disposa de 10 llits. Hi ha dues habitacions dobles i sis d'individuals, a més a més de despatxos, una aula, el menjador-sala d'estar, una sala polivalent i l'àrea d'infermeria. Ahir a primera hora del matí el personal estava ultimant els dar-rers detalls per tenir-ho tot a punt per al primer ingrés.

El disseny segueix el mateix patró que la part nova de Sant Joan de Déu, on predomina el color blanc cru. Amb l'afegit que, igual que els darrers serveis que s'han posat en marxa, com és el cas de l'hospital de dia d'Oncologia i Hematologia, hi ha detalls per «donar-li un toc més humà», segons la cap de la divisió de Salut Mental d'Althaia, Àurea Autet. Com trams de paret pintats amb colors o l'orografia amb fusta del paisatge que hi ha a l'entorn de Sant Joan de Déu. «Això és un hospital, però intentem que ho sembli el mínim possible».

Fins ara no hi havia l'opció que un menor de l'àrea d'influència de la Fundació Althaia pogués ingressar en una unitat de salut mental a causa d'un trastorn psiquiàtric greu. Per a Autet, «els joves on estan millor és a casa seva. Han de viure a casa». La nova unitat «és un lloc per a quan no hi ha cap altra alternativa o opció perquè hi ha una important descompensació. Però en cas contrari aquest no és el seu lloc». Per això no es planteja com un lloc de llarga estada. Segons la coordinadora de la unitat, la psiquiatra Íngrid Ibáñez, l'estada mitjana és de 15 a 20 dies. En el cas d'un trastorn alimentari greu es pot allargar fins a 3 mesos. «La nostra idea és incorporar-los tan ràpid com sigui possible al seu entorn. Per això de seguida es donen permisos de sortida. No són joves que s'estan aquí sense sortir durant setmanes».

La unitat s'ha concebut perquè a part de les habitacions, que es tanquen durant el dia, hi hagi espais comuns on fer activitats conjuntes. Inclou una sala polivalent i una aula on cada dia hi haurà un mestre «perquè en la mesura que sigui possible puguin seguir l'activitat acadèmica», i un terapeuta ocupacional a les tardes per fer activitats de lleure i de rehabilitació. La joia de la unitat és un gran menjador-sala d'estar, amb un gran finestral amb vistes a Montserrat.