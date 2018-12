El consell de solidaritat estrena una exposició de collita pròpia al Passeig

Dins els actes per commemorar el Dia Internacional dels Drets Humans, que enguany celebra els 70 anys de la seva declaració, l'Ajuntament, la Casa Flors Sirera i el Consell Municipal de Solidaritat organitzen la campanya Manresa Rebel. Entre els actes que inclou, ahir es va inaugurar l'exposició «Ni nord ni sud, treballant per la justícia», un treball del Consell que es podrà veure fins al 20 de desembre al passeig Pere III (entre el teatre Kursaal i Crist Rei).

L'exposició, que és previst que sigui itinerant durant el 2019, concreta quatre grups de causes que provoquen desequilibri i injustícia i exposa alternatives per contribuir a solucionar aquell repte, com la banca ètica i el comerç just.

Ahir al matí, la van inaugurar Àngels Santolària, regidora d'Acció Social i Cooperació; Alba Oliveras, de Justícia i Pau; Bernat Marrè, de l'Associació Catalana per la Pau; Rosa de Paz, secretària del Consell Municipal de Solidaritat; i Óscar Humberto Melo, activista de drets humans a Colòmbia que ha hagut de deixar el seu país.