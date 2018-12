La CUP denuncia la inoperància del govern per treure noms franquistes

La cap de llista de la CUP de Manresa a les eleccions municipals, Roser Alegre, va denunciar ahir la «manca de valentia i de voluntat política» de l'equip de govern de CDC i ERC pel que la seva formació considera que és una manifesta inoperància de la comissió del nomenclàtor.

Alegre i Gemma Tomàs van recordar que al llarg dels darrers anys s'han presentat mocions per retirar noms que provenen de la dictadura franquista, rebatejar el carrer d'Alfons XII i la plaça Espanya, i «no s'ha avançat en aquest tema». Tomàs va assegurar que a la CUP «la paciència se li esgota» veient que no es prenen decisions polítiques. La regidora de la CUP va recordar que els nomenclàtors de les ciutats canvien seguint esdeveniments polítics «i això no és una cosa dolenta sinó bona, el que passa és que cal ser valent per fer-ho».

Segons la CUP, ha quedat acreditat que l'equip de govern de Convergència i Esquerra «no és valent per fer cap tipus d'iniciativa més enllà d'escudar-se en comissions que no funcionen».

Tomàs va recordar que arran d'una moció de Democràcia Municipal, el març del 2016, es va decidir crear la comissió del nomenclàtor de la ciutat, que es va acabar constituint el novembre d'aquell any, sense que encara hagi tingut la utilitat per a la qual va ser creada. Ha calgut esperar fins al juliol d'enguany perquè es presentés davant la comissió un informe tècnic. «I es va acordar que al setembre es faria una reunió per acordar què es decidiria políticament».

Sempre segons la CUP, «no és fins a final d'octubre del 2018 que ens convoquen a aquesta reunió», amb la sorpresa que «no consta a l'ordre del dia el punt sobre les qüestions polítiques. I se'ns confirma que el govern no ha tractat aquesta temàtica dos anys després de la creació de la comissió».