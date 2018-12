Gest! fa anys reivindicant que l'experiència encara és un grau

La conversa va durar una hora però en podria haver durat quatre i segur que la gent, per ganes, no s'hauria aixecat de la cadira. Gest! l'Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori, va celebrar, ahir, els seus cinc anys amb una taula rodona en la qual plantejava si l'experiència ja no és un valor. Un dels convidats, el doctor en Farmàcia Joan Uriach, va demostrar que no només és un valor sinó que és un grau, és la mare de la ciència i moltes coses més.

L'acte, celebrat a l'auditori de la Plana de l'Om, al qual van assistir un centenar de persones, el va obrir el president de Gest!, Josep Sinca, fent un repàs de la feina feta aquests cinc anys, i el va tancar l'alcalde Valentí Junyent en forma d'agraïment a l'associació pel seu treball en pro del territori.

Entremig, hi va haver la conversa d'Uriach amb l'autor de les seves memòries i amic, l'escriptor i periodista manresà Genís Sinca. La conductora de l'acte, la periodista Anna Vilajosana, va saber donar joc al bon feeling entre els dos. Entre un Uriach que a cada frase donava una lliçó de vida amb humilitat, saviesa i humor, i un Sinca que no es va cansar de repetir tot el que ha après al seu costat. «La fórmula de l'èxit», en va dir.

Poc després de començar, Uriach va fer una declaració de principis: «M'encanta recordar coses dels vells. Tenim coses per dir, per fer. Tenim il·lusions». Segur que moltes més que molts joves.

Quina és la fórmula de l'èxit de què va parlar Sinca? Caure i aixecar-se les vegades que faci falta, no estirar més el braç que la màniga, que la paraula donada sigui sagrada i la novetat com a constant. I aprendre. El farmacèutic va cloure la seva intervenció reivindicant la figura de l'aprenent.