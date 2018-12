L'Ajuntament desencalla l'Auditori de Sant Francesc amb una inversió de cara al 2019

L'Ajuntament destinarà en el pressupost del 2019, pendent d'aprovació, una partida a l'Auditori de Sant Francesc, un equipament municipal que el comissionat del Centre Històric, Pere Gassó, considera de vital importància per tal de revitalitzar el sector on és, entre la plaça Gispert i la Muralla de Sant Francesc.

Des de divendres passat, i amb la previsió que s'allarguin un mes i mig, a l'edifici del segle XVII s'hi realitzen obres per valor de 23.000 euros per impermeabilitzar les cobertes laterals i sanejar el mur de la façana principal. Un exemple del mal estat en què es troba l'auditori és que els operaris que fan els treballs els realitzen amb el que s'anomena una línia de vida, un sistema de protecció consistent a dur un arnés ancorat amb un cable per evitar caigudes si hi hagués un esfondrament, que no seria el primer.

En la nota informativa sobre aquesta actuació, l'Ajuntament no amaga el mal estat de l'equipament. Hi explica que «l'objectiu és aturar el procés de degradació de l'edifici causat per les entrades d'aigua dels terrats situats sobre les capelles laterals de l'església. L'actuació consisteix en l'execució de treballs d'emergència, atès l'estat precari d'algunes parts de l'edifici». La impermeabilització provisional de les cobertes laterals es fa mitjançant una làmina de betum modificat estesa damunt la solera dels terrats i ancorada als murs laterals de l'edifici.

Pel que fa al sanejament dels coronaments i revestiments del mur de la façana principal (c. de Sant Francesc, 13), la finalitat és evitar despreniments a la via pública. També és previst executar uns reforços amb morter alleugerit i malla electrosoldada a tota la superfície de les zones en més mal estat, prèvia col·locació d'una làmina impermeable.

Gassó, que no ha concretat la partida prevista, apunta que «és important preservar aquest equipament i que s'hi comenci a invertir per revertir la situació actual. Hem d'avançar cap a la recuperació d'aquest espai». De fet, en la llista de projectes que va posar damunt la taula el comissionat del Centre Històric quan era Adam Majó, a qui Gassó ha rellevat enguany perquè Majó hi va renunciar per dirigir la nova Oficina de Drets Civils i Polítics, ja hi havia en l'apartat d'Omplir buits «parlar amb agents per rehabilitar-lo [l'auditori] de manera conjunta». El cost previst, 1,5 milions d'euros.

Un estudi per rehabilitar l'edifici dels arquitectes tècnics Jaume Juanola i Joan Esplugas situava en dos milions d'euros la inversió necessària per recuperar l'equipament, alhora que alertava del greu estat de conservació de la coberta.