L'Ajuntament recorda en una campanya els drets i deures de tenir una mascota

L'Ajuntament de Manresa ha engegat una campanya de comunicació per recordar als ciutadans la responsabilitat que implica adquirir un animal de companyia (gossos, gats i fures). La campanya consisteix en una bustiada de 37.000 tríptics per les llars de la ciutat on s'informa sobre els drets que tenen les mascotes i els deures que han de complir els seus propietaris. Per veure el tríptic clicar AQUÍ

Aquests drets i deures que fomenten la tinença responsable consisteixen, bàsicament, a identificar els animals amb un microxip, donar-los d'alta al cens municipal, donar-los alimentació adient, aixopluc, exercici diari, recollir-ne les deposicions, portar-los periòdicament al veterinari i no abandonar-los mai.

El tríptic posa especial èmfasi en les obligacions que han de complir els propietaris de gossos potencialment perillosos (PPP) i en les sancions per l'incompliment d'aquestes. L'obtenció d'una llicència administrativa i la contractació d'una assegurança a tercers, a més d'identificar-los amb xip i censar-los, en són deures ineludibles.

Quant a la via pública, es destaca que els gossos PPP no poden ser conduits per menors de 18 anys i han d'anar lligats amb una corretja de com a màxim 2 metres i no extensible i portar sempre morrió.