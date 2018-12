L'Orfeó Manresà el va cedir com a equipament municipal fins al 2032

El 21 d'abril del 1982 l'Orfeó Manresà va cedir l'ús de l'Auditori de Sant Francesc a l'Ajuntament de Manresa durant 50 anys, fins al 2032. El consistori es comprometia a destinar-lo exclusivament a actes culturals i artístics. Alhora, hi ha la condició que, exhaurits els 50 anys, l'ús de l'equipament revertirà a l'Orfeó lliure de càrregues i en bon estat de conservació. Fins ara, aquesta darrera condició no és que s'hagi respectat gaire.

Originàriament, l'Auditori de Sant Francesc era una església que formava part de l'antic convent de Sant Francesc. La va projectar l'arquitecte de l'orde dels mínims fra Joan Font i la sol·licitud per a la seva fundació data del 1623, tot i que no va ser fins al 1638 que es va posar la primera pedra. Les obres es van acabar el 1679 i la consagració es va fer el 1683. A final del segle XIX va ser molt fransformada per l'arquitecte Bernat Pejoan, que hi va introduir la decoració d'estil neoromànic.

Annex a la part posterior hi ha l'edifici del convent, que van regir els religiosos mínims del 1835 al 1841, quan van ser expulsats. El 1848 van ocupar el convent les monges de l'ensenyaça i actualment pertany a l'Escola Joviat.

L'edifici no va escapar de les destruccions que ha patit al llarg de la història molt patrimoni religiós. Durant la Setmana Tràgica, el 29 de juliol del 1909, a causa de l'incendi ocasionat per les turbes revolucionàries, va patir greus desperfectes. L'any 1910 es va reobrir al culte després que famílies de Manresa i de fora de la ciutat en paguessin la reconstrucció. El 21 de juliol del 1936 l'Ajuntament va confiscar l'edifici i es va abandonar al saqueig. Aquell any també va ser utilitzat com a local i impremta del sindicat UGT. Del 1939 al 1957 va actuar en subtitució de l'església de Sant Pere Màrtir, aterrada el 1936, fins que es va construir la parròquia de Crist Rei.

A partir del 1957 va estar al servei de la Companyia de Maria, fins que el 29 d'abril del 1975 l'assemblea general de l'Orfeó Manresà va prendre l'acord d'adquirir l'església, adquisició que es va materialitzar el 22 de juny del 1976. A partir de l'11 de novembre del 1978 el vell temple es va transformar en l'Auditori de Sant Francesc. La inauguració la va presidir l'aleshores president de la Generalitat, Josep Tarradellas.