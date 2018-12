La part històrica de l´edifici de l´hospital de Manresa ja es comença a omplir

La part nova de l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia de Manresa es va estrenar oficialment l'octubre del 2014.Es va fer en dues fases. Després de cadascuna d'elles es van anar posant en marxa els nous espais dels diversos serveis.

La tercera havia de ser la remodelació de l'edifici antic, que ara tècnicament està senyalitzat al mateix hospital com a edifici B. Ja es comença a omplir i a experimentar canvis profunds en zones que havien quedat alliberades un cop es va fer el trasllat de serveis a la part nova.

A principi d'aquest any, per exemple, es van estrenar les noves instal·lacions de l'hospital de dia d'Oncologia i Hematologia gràcies, en bona part, a la campanya de mecenatge duta a terme per Althaia. Aquest mateix any també s'ha estrenat la nova unitat d'hemodiàlisi. Fins ara es duia a terme al Centre Hospitalari. La Unitat d'Hospitalització a Domicili és, igualment, a la part històrica de Sant Joan de Déu, igual que les consultes d'Oftalmologia que abans eren a la Clínica de Sant Josep. Encara queden serveis que s'han de traslladar, com l'especialitat de maxil-lofacial i rehabilitació.

La Fundació Althaia acaba d'iniciar una segona campanya per millorar els serveis d'atenció a infants i joves que també inclou la nova Unitat d'Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil que es va posar en marxa ahir. Pediatria, que es remodelaria de dalt a baix, també és a l'edifici B.