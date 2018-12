Puyal protagonitzarà a Manresa un espectacle comunicatiu únic

El periodista Joaquim Maria Puyal serà el protagonista de la ponència escènica del cicle "Manresa des d'una altra mirada" dedicada a la Universitat, que tindrà lloc aquest dijous a les 19.30 h al Teatre Kursaal, en la recta final de la programació de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018.

El cicle està impulsat per la regidoria de Projecció de Ciutat i Festes de l'Ajuntament de Manresa i en els últims mesos ha dedicat diverses ponències a altres temes d'interès ciutadà com la salut (setembre), l'esport (octubre) i la solidaritat (novembre) amb la participació de destacades personalitats de l'àmbit professional i de la comunicació. Les entrades són gratuïtes i obertes a tothom, però cal demanar les invitacions a les taquilles del Teatre Kursaal o a través de la web www.manresadesdunaaltramirada.cat.

L'acte d'aquest dijous se centrarà en la importància de saber transmetre, comunicar, escoltar i preguntar, i es planteja -segons assegura el mateix Joaquim M. Puyal- com un espectacle comunicatiu "únic i sorprenent" que afronta com "un repte diferent" perquè "he fet moltes coses a la meva vida, però mai en un teatre i davant de 800 persones".

En aquest sentit, afegeix que "a la meva vida, m'he passat milers d'hores davant d'una càmera però molt poques damunt d'un escenari, No puc negar que estic una mica nerviós davant d'aquesta actuació al Teatre Kursaal. Però això és bo".

Puyal revela que "procuraré d'incorporar recursos d'ordre divers per fer un acte comunicatiu complex. Com que miraré de sorprendre, permeteu-me que ara no sigui més explicit", tot i que avança també que "damunt l'escenari no estarem sols els alumnes i jo. Però qui ens acompanyarà ja es veurà al teatre".

Un acte diferent

El periodista assenyala també que "procuraré que la sessió del dia 13 sigui interessant no solament per als alumnes de la universitat, sinó també per al públic en general que vingui al Kursaal" malgrat que adverteix que "no puc garantir que l'acte agradi a tothom, però els puc assegurar que serà una actuació diferent''.

Puyal aplaudeix la iniciativa d'aquest cicle dedicat a repensar diversos àmbits de la ciutat i l'atribueix a "la vitalitat cultural de Manresa i per la potència de la ciutat que és molt superior d'allò que es podria deduir de l'estricta quantificació demogràfica".

Finalment, es mostra esperançat que l'acte "estimuli i sorprengui la gent que assisteixi a l'espectacle".



Manresa des d'una altra mirada

Manresa des d'una altra mirada és un projecte de ciutat que neix en el context de Manresa Capital de la Cultura Catalana 2018 amb "La Cultura des d'una altra mirada", un cicle en el qual persones de reconegut prestigi del món professional, acadèmic, activistes, etc. aporten la seva opinió -la seva mirada- sobre diversos aspectes de la societat actual i de la nostra ciutat.

El cicle "Manresa des d'una altra mirada" està impulsat per les regidories de Projecció de Ciutat i Festes i Cultura de l'Ajuntament de Manresa i té el suport i la participació de diversos ambaixadors (Althaia, FUB i Ampans) i patrocinadors (Fundació Bancària La Caixa, Bon Preu-Esclat, Fibracat, Coca-Cola, Grup Santausana, Llobet i Oller del Mas), que hi aporten la seva experiència i els seus coneixements per contribuir a aconseguir una ciutat més culta, més amable i potenciadora de valors.