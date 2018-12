Salut mental de Sant Joan de Déu va atendre l´any passat 3.000 infants i joves

La divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia va atendre l'any passat 3.000 menors d'edat. Atendre no vol dir fer un seguiment de tots, explica la cap de l'àrea, Àuria Autet. Alguns d'ells van ser una primera visita seguida de dues o tres més i es van donar d'alta.

«Cada any fem unes 700 primeres visites, i a l'hospital de dia hi ha entre 40 i 50 ingressos», comenta Autet. Són joves amb trastorns de conducta alimentària, episodis de trastorns mentals greus o de l'espectre autista. A l'hospital de dia reben assistència i tractament de les 9 del matí a les 2 del migdia. «Es tracta de pacients que es poden contenir al domicili», assegura. La nova unitat d'hospitalització «era l'esglaó que ens faltava quan un jove no pot ser contingut a casa o al centre perquè està molt interferit. Així que es pot s'ha de poder retornar al seu ambient. Cada cop hem de ser menys invasius».

Per a Autet, és necessari visualitzar la importància de la salut mental en infants i joves. Sovint és un tema que passa desapercebut. «Som en un hospital general, formem part d'una disciplina mèdica i hi ha gent que necessita aquesta ajuda». Hi ha trastorns greus, «que per sort són pocs i infreqüents», però «existeixen». Per això considera que s'ha de fer detecció precoç i evitar «tan com sigui possible un ingrés».

Els brots psicòtics, per exemple, apareixen quan es comença a delirar o a sentir veus. Poden ser deguts a un trastorn bipolar o a una esquizofrènia, i poden «debutar entre els 15, els 16 o 17 anys. És molt greu i devastador, i és un dels casos que poden requerir un ingrés». L'altre és un trastorn alimentari. En aquests casos «hi ha uns protocols molt clars de quan cal ingressar: quan hi ha un índex corporal que posa en perill la seva salut i no es pot controlar a nivell ambulatori».



Malalties cròniques



Hi ha malalties mentals que «són cròniques i que podem controlar. La gent pot fer una vida prou normalitzada. Hi ha quadres depressius greus que es curen i pots tenir una restitució completa, i n'hi ha d'altres que probablement aquella persona portarà tota la vida però que actualment es pot controlar amb fàrmacs i teràpies psicològiques que permeten viure a la societat d'una forma completament normal».

Per a Autet, les 10 places de la nova unitat són suficients per atendre les comarques de l'àrea d'influència d'Althaia. Hi ha unitats semblants a les capitals de província i també al Parc Taulí de Sabadell.