Així afectarà al trànsit la Fira de Santa Llúcia

Amb motiu de la Fira de Santa Llúcia, el proper dijous 13 de desembre, de les 7 del matí a les 9 del vespre es prohibirà la circulació per la illa de vianants de la baixada de la Seu pels actes que es realitzaran.

D'altra banda, el dissabte 15 i diumenge 16, de les 10 del matí a les 10 del vespre, es prohibirà la circulació a la plaça Major per la col·locació de parades i es tallarà la circulació al carrer Sobrerroca, a l'alçada del control d'accés a la illa de vianants, i els vehicles que hi circulin es desviaran pel Passatge dels Amics en direcció a la plaça del Carme i plaça Europa. Per aquest motiu, no es podrà circular pels carrers Sobrerroca (des del Passatge dels Amics), plaça Major, Cap del Rec, Baixada del Pòpul, Sant Miquel i Sant Ignasi Malalt.

Durant el cap de setmana un carrilet turístic connectarà el carrer Guimerà amb la Fira de Santa Llúcia.